Projeto da Defensoria debaterá nesta quinta-feira, 1º, “Defesa dos Direitos da Criança”

A Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO), por meio do Núcleo Especializado de Defesa dos Direitos Humanos (NDDH), realizará nesta quinta-feira, 1º de junho, uma nova edição do projeto “Cine Defensoria”, que debaterá “Defesa dos Direitos da Criança”.

A atividade acontecerá simultaneamente, às 19 horas, nos câmpus da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins.

Como parte da programação da V Semana de Direitos Humanos da Unitins – o poder da infância, o Cine Defensoria exibirá o curta-metragem brasileiro “O Fim do Recreio”. Na ocasião, as pessoas participantes serão convidadas a produzir um material sobre o tema abordado no filme, como uma redação, crônica, poesia, sátira, grafite, dentre outros.

Com o suporte da Equipe da Multidisciplinar da DPE-TO, em cada localidade a atividade será mediada por defensora(or) pública(o).

Debatedoras(es)

Araguatins: defensora pública Cláudia de Fátima Pereira Brito

Augustinópolis: defensor público Alexandre Moreira Maia

Dianópolis: defensora pública Mylena Caroline Barbosa Fernandes

Palmas: defensor público Euler Nunes

Paraíso do Tocantins: defensora pública Arlete Kellen Dias Munis

Cine Defensoria

O projeto tem o objetivo de integrar entretenimento, reflexão e temas relacionados aos direitos humanos. As temáticas dos filmes envolvem assuntos como população em situação de rua e internações compulsórias, redução da maioridade penal, movimentos sociais, encarceramento em massa, invisibilidade da mulher transexual, entre outros.

O filme

No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende acabar com o recreio escolar. Ao mesmo tempo, em uma escola municipal de Curitiba, um grupo de crianças pode mudar toda essa história. Recheado de vibrantes brincadeiras infantis, o filme é um curta-metragem para todos os públicos.