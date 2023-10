Time feminino do Colégio Estadual Guilherme Dourado é vice-campeão no Campeonato Mundial Escolar de Futsal

Em uma partida emblemática, nesta segunda-feira, 16, as estudantes tocantinenses encerraram a participação no Campeonato Mundial Escolar de Futsal como vice-campeãs. O time de futsal feminino do Tocantins, do Colégio Estadual Guilherme Dourado, de Araguaína, enfrentou a França na cidade de Belgrado, na Sérvia. O placar final foi de 6×2 para a equipe francesa.

Apesar de não terem vencido a disputa final, as tocantinenses venceram todos os embates anteriores e fizeram 30 gols, em seis jogos. O campeonato reuniu estudantes de diversos países na categoria sub-18. A delegação brasileira de futsal feminino foi representada pelos estados do Tocantins, Goiás e Santa Catarina.

O secretário da Educação, Fábio Vaz, que assistiu à decisão na sede da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) destacou a importância da participação das tocantinenses. “Foi uma campanha excelente, em que as atletas do Tocantins se dedicaram e chegaram à final do mundial invictas. Esse time fez história no futebol escolar do Tocantins. Estamos muito orgulhosos e seguros de que as meninas do Colégio Estadual Guilherme Dourado serão inspiração para tantas outras estudantes que têm esse amor pelo esporte”, destacou o titular da Seduc.

O time tocantinense foi selecionado no Campeonato Brasileiro Escolar, realizado em Palmas, no mês de abril, organizado pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), com apoio do Governo do Tocantins, por meio da Seduc.

Revisão Textual: Ruth Soares Borges/Governo do Tocantins