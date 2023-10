Governo e Instituto Reviver acompanham visita técnica do Comitê Paralímpico Brasileiro em Palmas

O Tocantins receberá no dia 6 de abril de 2024, etapa do Meeting Paralímpico Loterias Caixa. Nesta segunda-feira, 16, membros do Comitê Paralímpico Brasileiro visitaram Palmas e Porto Nacional para conhecer os locais que sediarão o evento paradesportivo. As equipes da Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude e do Instituto Reviver acompanharam a comitiva no ginásio da Universidade Ulbra, em Palmas.

O secretário de Estado dos Esportes e Juventude reforçou o apoio do Governo do Tocantins para a realização do evento paradesportivo. “Tenho certeza que os nossos paratletas, jovens e adultos, de todas as regiões do Tocantins, estarão muito felizes, já pensando no evento que será realizado em abril. A expectativa é grande. E o nosso governador Wanderlei Barbosa é um apaixonado pelos esportes e é sempre comprometido com todas as causas, por isso, o Comitê Paralímpico e o Instituto Reviver podem contar com o Governo do Tocantins neste grande evento”, destacou.

O gerente de eventos do Comitê Paralímpico Brasileiro, Marcio Cleber, falou sobre a visita ao Tocantins. “Estamos fazendo levantamentos para sediarmos ano que vem o Meeting Paralímpico, onde teremos as modalidades de atletismo, natação, bocha, tiro esportivo, tiro com arco e halterofilismo, totalizando cerca de 300 a 400 atletas”, explicou.

O evento no Tocantins integrará o Intercentros, destinadas a alunos dos Centros de Referência; as Seletivas das Paralimpíadas Escolares; os Jogos Militares Paralímpicos; Jogos Universitários Paralímpicos e o Meeting Paralímpico Loterias Caixa. Segundo o Comitê Paralímpico Brasileiro, os objetivos desses eventos são desenvolver as práticas esportivas, contribuir para o aprimoramento técnico das modalidades em disputa,propiciar oportunidades de competição aos atletas e apresentar os valores do paradesporto.