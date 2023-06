Thayná Balduíno coroada pela segunda vez Rainha do Arraiá da Capital em noite de show da cantora Joelma

Sob o céu enluarado, Palmas se transformou nesta quarta-feira, 21, em um verdadeiro mar de cores, ritmos e tradições na abertura da 31° edição do Arraiá da Capital, a maior festança do Tocantins. A primeira noite foi marcada pelo concurso de rainhas, que consagrou Thayná Balduino, da quadrilha Arrasta Pé do Liberdade, como bicampeã. E na noite das majestades, a rainha do calypso, Joelma, levantou o grande público que compareceu na arena do Ginásio Nilton Santos, trazendo muito ritmo e alegria.

As demais candidatas não ficaram para trás e brilharam intensamente com sua elegância e dedicação. Ysmir Ribeiro da Silva, da junina Matutos da Noite, levou a segunda colocação, por iluminar o palco com seu charme e graciosidade. Fernanda Lopes da Silva Reis, da Cafundó do Brejo, trouxe o tema Maria e a força do feminino, com ritmo contagiante que levantou a arquibancada, arrancando muitos aplausos, dando a ela a terceira colocação.

A primeira a se apresentar foi Ingrid Soares, da Pula Fogueira, demonstrando toda a sua paixão pelas tradições juninas. Elen Ruth de Sousa, da quadrilha Encanto Luar, trouxe para arena muita simpatia. Com o tema Fé, Samara Mikaella, da Fogo na Cumbuca, encantou o público com seu talento. A junina Estrela do Sertão, com Havilla Maciel, representou Iansã, a deusa do clima.

Nação Junina apresentou com Mylena Daniela a luta e resistência, representada pela ave do sertão Araúna. Pela primeira vez no Arraiá da Capital, Maria Eduarda Frantz, da Fulô de Mandacaru, incendiou a noite com sua alegria. Outra ave que ganhou destaque foi Nina Arara Canindé, vivida pela atual rainha do Tocantins Ana Paula Santos, da quadrilha São João das Palmas.

Nádia Costa, rainha junina nacional, da Caipiras do Borocoxó, não concorreu, mas subiu ao palco e encantou a todos com seu talento nato. Ela, juntamente com o apresentador Marquinho, dirigiram as transmissões on-line. A mulher rendeira foi representada pela talentosa Natalia Dias, da quadrilha Explosão Amor Caipira. Ingrid Soares, da Pula Fogueira, veio com todo o seu charme e elegância apresentando a mulher gato. A morte também foi tema com Gleisyane Teixeira, da Pizada da Butina.

Reinando até próximo Arraiá

A grande vencedora do concurso, Thayná Balduino, abrirá todas as noites do Arraiá da Capital com seu brilho e carisma e recebeu R$ 5 mil em premiação. “Eu faço São João por amor, estou muito feliz com o título”, disse. Todas as competidoras foram minuciosamente avaliadas por uma equipe de jurados nos quesitos coreografia, interpretação, postura, figurino e repertório musical. “Cada vez fica mais difícil julgar, qualquer detalhe faz a diferença”, relata a jurada Renata Stephanes que desde 2016 faz parte da equipe julgadora do Arraiá.

Joelma anima primeira noite

A primeira noite teve ainda fogos de artifícios, luar, sanfona, quadrilha, comidinhas típicas e muita animação e cores. A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, foi quem anunciou a aguardada atração musical da noite. “Estamos todos de parabéns. Que festa linda! O Arraiá da Capital é um evento para toda família. Este ano a gente traz muita novidade, tenho certeza que esta edição será recordista de público, de movimentação econômica e beleza. Eu gostaria de agradecer nossos parceiros, as juninas, as costureiras, comerciantes, todos”, destacou a prefeita.

Joelma, conhecida por seus sucessos contagiantes, subiu ao palco com toda a sua energia, levando o público ao delírio. “Estou emocionada por poder retornar a Palmas. É um presente para mim. Hoje passou um filme na minha cabeça, aqui iniciamos nossos primeiros shows da carreira, e voltar aqui tem muito significado”.

A plateia cantou em coro os grandes hits da artista, dançando e se divertindo ao som contagiante do ritmo calypso. O engenheiro de produção, Bernardo Sagrilo, de 27 anos, se sente realizado por ter conhecido presencialmente a cantora que ele admira desde a infância. O show marcou também a vida do estudante Lucas Correia, de 19 anos, que veio de Gurupi para conhecer a cantora. “É uma vida inteira esperando por esse momento, hoje marcou a minha vida, a Joelma é uma artista completa em todos os sentidos”. Também foi a primeira vez do estudante no Arraiá da Capital, que disse ter ficado encantado com a estrutura. “Quem vier vai se apaixonar”, acrescentou.

O Arraiá da Capital promete continuar encantando os visitantes ao longo de suas noites de celebração que vão até o próximo domingo, 25. As apresentações dos grupos de acesso e principal ficam por conta da simpatia dos apresentadores que já são figurinhas carimbadas da maior festança tocantinense: Baratinha e Walmir.