Termina nesta terça-feira, 13, prazo para inscrições do Vem Enem

As inscrições do processo seletivo do projeto Vem Enem, com curso Pré-Vestibular que oferece 700 vagas para estudantes de baixa renda, termina nesta terça-feira, 13 de julho.

Para se inscrever os candidatos devem preencher a ficha de inscrição que consta no final dessa matéria e anexar os documentos necessários e enviar para o e-mail vemenemfjp@gmail.com.

Todas as informações do processo seletivo e do Vem Enem, que será realizado na modalidade EaD, estão publicadas no Diário Oficial de 25 de junho de 2021. No entanto, os candidatos também podem entrar em contato pelos telefones/whatsapp (63) 99236-6709 ou (63) 99244-9081 para tirar qualquer dúvida.

Documentos

Os documentos necessários são a ficha de inscrição, RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, comprovante de renda e carteira de reservista para candidatos do sexo masculino.

O presidente da Fundação da Infância e Juventude de Palmas, João Pedro Claret destaca que o programa visa a inserção de jovens no ensino superior público, e será realizado na modalidade Ensino a Distância (EaD), durante quatro meses, com mais três aulões preparatórios, além de distribuição de material pedagógico.