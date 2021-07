Dia 15 de julho é data limite para pagar IPTU 2021 em parcela única e com desconto

Na quinta-feira, 15 de julho, vence o prazo para pagamento com desconto à vista em parcela única do Imposto Predial e Territorial (IPTU) de 2021 de município de Palmas, bem como a primeira parcela para os contribuintes que optaram pelo pagamento fracionado em dez vezes. Também neste dia vencem as parcelas relativas a março, abril maio junho e julho, visto que os vencimentos anteriores foram prorrogados, por força das medidas de enfrentamento à pandemia provocada pelo novo Coronavírus (Covid-19).

“Desde o início da pandemia a prefeita Cinthia Ribeiro vem editando medidas de enfrentamento, com vistas a socorrer a população de Palmas em suas mais diversas necessidades, sendo que há um olhar atento sobre as condições financeiro-econômicas”, argumenta o secretário municipal de Finanças, Rogério Ramos.

Além da prorrogação dos prazos do IPTU, tanto em 2020, quanto em 2021, também foram criadas modalidades de negociação de outros débitos, estendidos prazos, além de ter sido facilitado os serviços por meio remoto para que o cidadão não precise se deslocar para resolver questões com o município.

Os carnês do IPTU podem ser gerados clicando aqui, e também podem ser solicitados em uma das três unidades do Resolve Palmas, na Avenida JK, Taquaralto ou Capim Dourado Shopping. A Prefeitura de Palmas também enviou os carnês de imóveis edificados no início do ano para todos os endereços cadastrados.

O pagamento pode ser realizado em agências lotéricas ou nos bancos conveniados, inclusive pelos aplicativos dessas instituições financeiras. No boleto estão inclusos também as taxas de coleta de lixo e a contribuição para iluminação pública (Cosip).

Isentos

Neste ano, a Prefeitura de Palmas isentou 27.302 famílias do pagamento do IPTU/2021, benefício concedido automaticamente, no lançamento do imposto para os contribuintes que se encaixam no perfil de pessoas físicas, que sejam proprietárias de um único imóvel, exclusivamente residencial e cujo imposto não ultrapassa 50 Unidades Fiscais de Palmas (Ufips).

Calendário de parcelamento – IPTU 2021

Data limite para parcela única: 15 de julho de 2021

Primeira, segunda terceira e quarta parcelas: 15 de julho de 2021

Quinta parcela: 15 de julho de 2021

Sexta parcela: 16 de agosto de 2021

Sétima parcela: 15 de setembro de 2021

Oitava parcela: 15 de outubro de 2021

Nona parcela: 15 de novembro de 2021

Décima parcela: 15 de dezembro de 2021