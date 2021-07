Comitê PrevIncêndio apresenta as estratégias do plano de ação em combate às queimadas

A Prefeitura de Palmas, por meio do Comitê Municipal de Prevenção, Controle e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos (Comitê PrevIncêndio), promoveu uma reunião para apresentar as ações do plano estratégico de prevenção e combate ao fogo nas áreas urbanas e rurais da Capital. O encontro virtual realizado na tarde desta segunda-feira, 12, também teve como intuito alinhar as atividades com os órgãos envolvidos para reduzir os impactos ambientais provocados pelas queimadas urbanas e rurais no período da estiagem.

O plano inclui um cronograma repleto de atividades com a promoção de blitzes e palestras educativas, além da produção de campanhas educativas com orientação e conscientização direcionadas à população em geral. Também serão realizadas rondas de patrulhamento nas áreas rurais, em visita às propriedades, para reforçar as dicas de segurança aos responsáveis ou proprietários, com ensinamento sobre as técnicas de produção e manutenção dos aceiros, que se caracterizam pela abertura de faixas ao longo da vegetação para prevenir e dificultar a passagem do fogo, dentre outras orientações.

As ações que serão desenvolvidas nos próximos meses são coordenadas pela Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMA), em conjunto com a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmur), por meio da Superintendência da Defesa Civil de Palmas.

Brigadistas

Com a Brigada Municipal de combate ao fogo já estabelecida, após a conclusão da etapa de capacitação, a Defesa Civil de Palmas informou também o plano estratégico que será executado e intensificado nos próximos meses. Os 20 brigadistas contratados já estão de prontidão para atender às denúncias de queimadas nas áreas de proteção ambiental da zona urbana e rural de Palmas.

Esses profissionais serão distribuídos em duas equipes, que irão atuar com a escala de trabalho no plantão de doze por trinta e seis horas (12×36). O grupo conta com o apoio de duas viaturas devidamente equipadas. As equipes irão atuar mediante a solicitação pelo telefone 153.

PrevIncêndio

O Comitê Municipal de Prevenção, Controle e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos é composto pela Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMA), Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), Agência Municipal de Turismo, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Secretaria Municipal de Educação (Seduc), Secretaria da Saúde, Secretaria Municipal de Comunicação, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e entidades ligadas às causas ambientais.