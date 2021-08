Tem início o planejamento da Agrotins 2022

…

O Governo do Tocantins inicia o planejamento para organização da Feira Agrotecnológica do Tocantins – Agrotins 2022, com reunião entre os gestores da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), Jaime Café; da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf), Juliana Passarin; o secretário Executivo do Conselho de Parceria e Investimentos, Robson Menezes; e o presidente da Tocantins Parcerias, Aleandro Lacerda, nessa quinta-feira, 19.

O secretário da Seagro, Jaime Café, afirmou que esse é o início do planejamento da Agrotins 2022. “Notamos que os produtores estão ansiosos, como também os expositores, que querem expor seus produtos na maior vitrine tecnológica do ramo agropecuário da região Norte do país. Por ordem do Governo do Tocantins, vamos definir, o tema, o layout e o que será apresentado na próxima feira”, explicou.

Jaime Café lembrou também que a Agrotins 2022 deverá ocorrer no formato híbrido, ou seja, com estrutura física e em formato digital. “Assim, todos poderão participar presencialmente e também em tempo real, na plataforma digital”, concluiu.

Segundo o presidente da Tocantins Parcerias, Aleandro Lacerda, a feira é um espaço para exposição das cadeias produtivas do setor agropecuário tocantinense. “Portanto, estamos nos organizando para melhoria da infraestrutura na feira, em parceria e visão mercadológica. Sabemos que a Agrotins é palco para exposição de produtos e transferência de tecnologias aos pequenos, médios e grandes produtores do Estado”, finalizou.