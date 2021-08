Patrulha do Campo da Polícia Militar do Tocantins apresenta resultados positivos

…

Desde a sua implantação, no dia 7 de julho deste ano, as equipes da Patrulha do Campo, iniciativa do 3° Batalhão da Polícia Militar do Tocantins (3° BPM), visitam semanalmente áreas rurais de cidades e região atendidas pela unidade. Na etapa inicial, foram cadastradas 30 propriedades em Bom Jesus do Tocantins, Centenário, Pedro Afonso, Recursolândia, Tupirama e Tupiratins. As visitas continuam sendo feitas com o objetivo de abranger outros cinco municípios.

Durante o trabalho, os proprietários de fazendas, chácaras e sítios recebem o contato da Patrulha do Campo, ocasião em que é feito o cadastramento das propriedades. O telefone de contato de caseiros e proprietários também é anotado para que eles sejam incluídos no grupo de WhatsApp, onde se tem uma comunicação mais próxima e rápida.

Placas de identificação também são afixadas em locais visíveis nas propriedades rurais que aderiram à iniciativa.

Parceria

A implantação da Patrulha do Campo é resultado da parceria entre a Polícia Militar do Estado do Tocantins, por meio do 3° BPM, e o Sindicato Rural de Pedro Afonso e Região (Sirpar), tendo como objetivo realizar um policiamento de proximidade com os moradores do campo, com visitas e patrulhamento nas zonas rurais da região.

Conforme o subcomandante, major Alen Costa, o intuito do 3° BPM é dar continuidade às ações da Patrulha do Campo, capacitando os militares por meio de cursos de aperfeiçoamento dentro do que já é feito na Patrulha Rural, projeto já instituído pela Polícia Militar do Estado do Tocantins em outras unidades operacionais da corporação.

Como participar

Os produtores rurais que desejarem receber a visita da Patrulha do Campo poderão entrar em contato pelo número de telefone (63) 99112-3196 ou no 190 da Polícia Militar.

Balanço positivo

O presidente do Sindicato Rural de Pedro Afonso e Região (Sirpar), Albino Mazzola, afirma que já é possível ver mudanças na segurança das regiões contempladas pelo patrulhamento e que a aprovação dos produtores rurais é forte.

“O pessoal da área rural está vendo esse projeto da maneira mais positiva possível, pois além de terem visitas periódicas, estreitam as relações com a Polícia Militar facilitando, assim, coibir roubos e furtos, além de dificultar as ações de ladrões”, ressalta o dirigente da entidade, que conta com cerca de 370 associados.

O comandante do 3º BPM, major Aderlan Pereira Santana, também ressalta os resultados positivos no trabalho realizado. “A Patrulha do Campo tem tido um ótimo efeito na sensação de segurança nas propriedades rurais. Os proprietários e os moradores estão demonstrando muita satisfação com as visitas e as reclamações de furtos e invasões nas fazendas e chácaras reduziram”, acrescenta.

