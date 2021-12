Tem início em Gurupi período de renovação de matrícula de alunos da rede municipal de Educação

Foi aberto nesta quarta-feira, 1º, o período para renovação de matrículas de alunos veteranos da rede municipal de Educação de Gurupi. Pais ou responsáveis terão até o próximo dia 23 para garantirem a vaga na unidade de ensino em que o aluno estuda ou fazer o processo de transferência interna para escolas ou creches da própria rede.

O diretor de Gestão Pedagógica da Secretaria Municipal da Educação de Gurupi (SEMEG), Jônatas Barreto explica que para casos de transferência dos alunos que já estudam na rede, um documento será colocado à disposição para que a transferência ocorra de forma automática. “Lembramos que aquele aluno nosso que é da nossa rede, mas está em outra escola, por exemplo, numa turma de saída do pré-II e a escola não oferta essa modalidade, nós estaremos encaminhando para uma escola de origem um Termo de Aceite onde o pai ou responsável vai assinar para realizarmos a transferência automática deste aluno para outra unidade de ensino nossa, neste caso, para uma turma de 1º ano, dentro da rede municipal”, disse.

Para fazer a renovação da matrícula é necessário apresentar cartão de vacina e comprovante de endereço atualizado. Segundo a Secretária da Educação de Gurupi, Amanda Costa, o calendário de renovação é organizado individualmente pela unidade escolar. “É importante que o pai ou responsável fique atento aos prazos. O aluno de casa que não for rematriculado, a vaga ficará aberta para entrar no nosso sistema a partir de janeiro, e ficar à disposição do aluno novato. Portanto, é fundamental que essa vaga do estudante veterano seja garantida agora, neste período”, alerta.

No Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Irmã Divina o período de renovação de matrícula foi dividido por segmentos. “No primeiro segmento vamos atender as crianças da creche que ficam por tempo integral e o próximo será a renovação das crianças da pré-escola nas modalidades pré I e pré II”, diz Nádia Santos, diretora escolar.

Ela explica que novas vagas podem surgir à medida que forem finalizadas as renovações dos alunos veteranos, mas que sempre existe oferta para a permanência das crianças na creche em tempo integral e com idades de 1 a 3 anos completos.

Novatos

Só no ano que vem, a partir de 03 de janeiro é que será aberto o período de matrícula para os alunos novatos, e ainda o processo de inscrição para as vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs), e creches em tempo integral. Ainda conforme Barreto, um site exclusivo será colocado à disposição da comunidade para que as inscrições possam ser realizadas até 09 de janeiro de 2022.

De acordo com Amanda Costa, a pasta se organizou para que a rede consiga ampliar o número de vagas no município para o ano letivo de 2022. “Estamos organizando as salas, algumas escolas vão oferecer aulas em tempo integral e estamos também buscando novas parcerias”, garante.