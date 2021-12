Mais de 100 araguainenses recebem certificação de cursos gratuitos

A Prefeitura de Araguaína entregou nesta terça-feira, 30, os certificados de conclusão de cursos profissionalizantes para 102 araguainenses. O trabalho de capacitação desenvolvido por meio do Programa Capacita Araguaína oferece formação técnica gratuita em diversas áreas, como cursos de barbearia, cabeleireiro, design de sobrancelha e pintura em tecido.

Os certificados foram entregues durante uma cerimônia no Espaço Municipal de Comércio e Cultura Feirinha e são referentes aos cursos oferecidos para a população de setores como Raizal, Maracanã e Vila Norte.

“O público-alvo desses cursos oferecidos pelo Município são usuários do SUAS (Sistema Único da Assistência Social) de Araguaína, pessoas inclusas no CAD Único, cadastro para programas sociais, e no Bolsa Família. O objetivo é ampliar o suporte oferecido às famílias em vulnerabilidades e carentes, garantindo alternativas de renda”, explicou a diretora de políticas públicas de empregabilidade do Município, Juliane Carneiro.

Mais oportunidades

O Programa Capacita Araguaína teve início no mês de março e já capacitou mais de 840 pessoas nos últimos meses. Para o estudante Pedro Lucas Florêncio Resplandes, de 15 anos, que acabou de formar no curso de barbearia, este é o início de um grande sonho.

“Eu sempre via os profissionais dessa área trabalhando e tinha muita vontade de aprender. Esse curso já está me abrindo portas, já comecei a atender os primeiros clientes e quero trabalhar em uma grande barbearia para aprender mais”, disse o estudante.

Araguaína Iluminada

A entrega dos certificados faz parte da programação em comemoração aos 63 anos da cidade, que contará com a abertura do Natal Araguaína Iluminada nesta sexta-feira, 3 de dezembro, às 19 horas, na Via Lago.

A cidade ficará coberta por 4 milhões de pontos de luzes de LED. As árvores e postes estão recebendo em média 5 mil metros de mangueira luminosa nas cores branca, verde, vermelha e azul. Para trazer um efeito de cascata e pingos de chuva, o projeto contemplou 48 mil unidades de tubos de LED, além de estruturas de ferro que ganham a forma de anjos, estrelas, pinheiros e bonecos luminosos.

“O nosso objetivo é trazer esperança para este momento em que ainda enfrentamos uma pandemia. Nossa cidade iluminada incentiva o turismo e movimenta o comércio”, explicou o prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues.

Programação 63 anos de Araguaína

Dia 3/12 (sexta-feira)

19h – Abertura Natal Araguaína Iluminada e melhorias na Via Lago.

Dia 7/12 (terça-feira)

17h – Implantação oficial da Guarda Municipal (Sede da unidade, Setor Tecnorte).

Dia 8/12 (quarta-feira)

17h – Entrega das obras de drenagem e asfalto do Setor Ana Maria;

18h – Entrega das obras de drenagem e asfalto do Setor Morada do Sol e da decoração do Natal Araguaína Iluminada no Pé de Pequi.

Dia 11/12 (sábado)

17h – Araguaína pra Jesus (saída da Avenida Filadélfia, em frente à Conab);

19h – Shows com Midian Lima, Davi Sacer, Jesse Aguiar, Claudiel Santos, Edivan Silva e Banda Fé-meninas (Via Lago).

Dia 14/12 (terça-feira)

17h – Entrega das obras de asfalto dos setores Beira Lago, Santa Mônica, Santa Helena, Itaipu, Palmas, Vila Bragantina e Jardim Paulista.

Dia 15 (quarta-feira)

16h – Entre de 100 títulos do Programa Casa Legal.