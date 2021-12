Segunda parada do Busão do Mais Saúde será no Parque dos Povos Indígenas nesta quinta, 02

No segundo dia de atividades do Busão do Mais Saúde, nesta quinta-feira, 02, as equipes de saúde irão administrar doses contra a gripe e Covid-19 em frequentadores do Parque dos Povos Indígenas. A ação ocorrerá das 16 às 19 horas. Para se vacinar, a população pode comparecer ao local sem a necessidade de agendamento, basta levar documentos pessoais (RG e CPF), cartão do SUS e cartão de vacina.

Na sexta-feira, 03, o ônibus segue para a Praia da Graciosa. Neste local a vacinação ocorrerá das 16 às 20 horas. Nesta quarta-feira, 1°, a equipe da Secretaria Municipal da Saúde está na Avenida JK, no estacionamento do Banco do Brasil, imunizando a população até às 18 horas. A vendedora Dulcinaria Barbosa, de 28 anos, separou um momento no seu horário de almoço e foi se vacinar. “Eu achei ótimo porque trabalho aqui perto e ficou mais fácil para conseguir vacinar”, relatou.

A promotora de marketing, Kaline Fernandes, de 24 anos, também garantiu a imunização contra o coronavírus no Busão do Mais Saúde. “Tem muitas pessoas que não podem ir as Unidades de Saúde e aqui na Av. JK é um local muito bom para elas”, disse Kaline sobre a facilidade da ação. O aposentado Edson dos Santos, de 73 anos, compareceu à ação para tomar a terceira dose da vacina contra a Covid-19. “Achei bom demais. Estava passando e logo me vacinei”, afirmou.

Vacinas

Estão disponíveis os imunizantes da Pfizer e Coronavac, e a Semus lembra que o intervalo de ambos para a aplicação da segunda dose é de 21 dias. Sobre os imunizantes da Astrazeneca e Janssen, a Semus informa que segue aguardando o repasse de nova remessa de doses do Ministério da Saúde ao Estado para normalizar a aplicação para o público que aguarda a segunda dose.

Público

A vacinação contra a Covid-19 está disponível para a população acima de 12 anos, com e sem comorbidade, bem como a dose de reforço para idosos e o público acima de 18 anos, com intervalo de cinco meses da data da aplicação da segunda dose. Para os imunossuprimidos, o intervalo é de 21 dias.