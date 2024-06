Taquaruçu e Buritirana receberão ação de encoleiramento e testagem de cães para leishmaniose

Seguindo com a programação de combate à leishmaniose visceral canina, o calazar, com encoleiramento e testagem de cães, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus), por meio da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ), leva a ação aos distritos Taquaruçu e Buritirana. Desta terça-feira, 25, até quinta-feira, 27, as equipes irão de casa em casa em Taquaruçu para testar os animais e colocar a coleira repelente contra o mosquito. Já em Buritirana, o trabalho será realizado apenas na quinta-feira, 27, das 8 às 17 horas, na Escola Municipal Luiz Nunes de Oliveira.

Ainda em Taquaruçu, o morador que não for encontrado em casa terá a oportunidade de testar e encoleirar seu pet na sexta-feira, 28, das 8 às 17 horas, na Praça Vereador Tarcísio Machado, ao lado da Unidade de Saúde da Família (USF) Walter Pereira Morato.

O encoleiramento e a testagem vêm sendo realizados desde o início de março deste ano em regiões endêmicas da Capital, ou seja, regiões com mais casos de cães com calazar, como estratégia de combate à doença. Para que os animais recebam as coleiras, os tutores devem apresentar um comprovante de endereço atualizado. Apenas animais acima de 3 meses de idade pode receceber a coleira repelente que deve ser trocada a cada seis meses. Os tutores devem garantir que as coleiras permaneçam nos animais até a próxima troca.