Estão abertas inscrições para o Festival Gastronômico de Taquaruçu

A Prefeitura de Palmas, por meio da Agência Municipal de Turismo (Agtur), abriu as inscrições para o concurso gastronômico da 18ª edição do Festival Gastronômico de Taquaruçu, que acontecerá entre os dias 4 e 8 de setembro de 2024, no Distrito de Taquaruçu. Para se inscrever, os interessados deverão enviar a ficha de inscrição com as informações exigidas no edital, com dados pessoais, ficha técnica de preparação e termo de compromisso assinado. As inscrições são gratuitas e seguem até 28 de junho.

O tradicional concurso culinário, que faz parte do calendário de eventos municipal, visa fortalecer a gastronomia regional, promovendo o crescimento econômico e o turismo da região, além de proporcionar lazer para a população. Conforme o edital, as receitas para o 18º Festival Gastronômico devem conter, obrigatoriamente, pelo menos um ingrediente regional presente na preparação do prato e não somente no molho.

Para a edição deste ano, estão sendo disponibilizadas 50 vagas que serão distribuídas das seguinte forma:

Circuito Gastronômico – comidinhas salgadas, pratos salgados, pratos doces, trailer/food truck, saúde e bem-estar;

Rota Gastronômica – prato salgado,prato doce, saúde e bem-estar ou comidinha salgada.

Poderão participar na categoria Rota Gastronômica empreendimentos, como bares, restaurantes, lanchonetes e similares, que possuem estrutura física no distrito de Taquaruçu e Taquaruçu Grande. As informações completas sobre a divisão das vagas para cada uma das categorias podem ser conferidas neste link, a partir da página 34.

As inscrições poderão ser realizadas, presencialmente, no Centro de Atendimento ao Turista de Taquaruçu (Catur), localizado na Praça Vereador Tarcísio Machado da Fonseca, em Taquaruçu, e no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues de Palmas, na Avenida NS-10, no fundo do Parque Cesamar, das 13 às 18 horas.

Premiação

Com objetivo de incentivar a participação dos interessados, houve um aumento significativo no valor total das premiações em relação ao ano passado, passando de R$ 114 mil para R$ 150 mil. Para os vencedores em cada uma das categorias serão pagos, respectivamente, R$ 12 mil para os primeiros lugares, R$ 8 mil para os segundos lugares, e R$ 5 mil para os terceiros lugares de cada categoria.