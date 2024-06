FJP lança Ação Juventude Cidadã em parceria com Festival de Arte, Ciência e Cultura

A Fundação Municipal da Juventude de Palmas (FJP), em parceria com o Festival de Arte, Ciência e Cultura – Escola Estadual Santa Fé e a Secretaria de Políticas Sociais e Igualdade Racial (Sempsir), realizará a 2ª Ação Juventude Cidadã no Colégio Esportivo-Militar (Cemil) Santa Rita de Cássia, no Jardim Aureny I, nesta segunda-feira, 24, a partir das 7h30.

Durante a programação do evento, jovens entre 15 e 29 anos terão a oportunidade de emitir o ID Jovem, um documento essencial para facilitar o acesso a diversos benefícios, como meia-entrada em eventos culturais e esportivos, além de gratuidades e descontos em viagens interestaduais.

No Festival terá também instruções sobre o CadÚnico, organizado pelo FJP com apoio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e panfletagem com informações sobre doação de sangue no Hemocentro, organizado pelo Festival.

O evento conta com várias outras atividades, com bioimpedância, campeonato de vôlei de areia, oficinas de grafite, de dança/capoeira e de rimas, fruição no grafite e na capoeira, batalha de rima, além de contar com show da Banda Tokyo Groove. O encerramento será a premiação da batalha de rima.

Programação:

7h30 – 8h – Abertura e ações para o público;

8h – 9h – Oficina de grafite;

9h – 10h – Oficina de dança/capoeira;

10h – 10h40 – Intervalo + Shows;

10h40 – 11h40 – Final da batalha de rima e encerramento com premiações.

Texto: Redação FJP

Edição: Juliana Matos/Secom