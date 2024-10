Sine Tocantins disponibiliza 1.082 vagas de emprego

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) gerido pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), disponibiliza 1.082 vagas de emprego nesta quinta-feira, 10. São 1.046 vagas para o Quadro Geral e 36 para Pessoa com Deficiência, distribuídas nas 12 unidades do Sine estadual.

As vagas de emprego disponíveis no Sine Tocantins já podem ser consultadas via aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Para isso, é necessário que o trabalhador mantenha o seu cadastro atualizado; baixe o aplicativo no celular (Apple Store para IOS ou Play Store para Android) ou acesse via Web, por meio do endereço eletrônico https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho e faça o cadastro, seguindo as instruções do aplicativo ou insira o usuário e a senha do gov.br.

Benefícios da Carteira de Trabalho Digital

A Carteira de Trabalho Digital reúne todo o histórico do trabalhador. Nela, estão contidos registros de férias, alterações de cargo e salário, datas de admissão e informações da rescisão, entre outras.

Sendo possível ainda, por meio da Carteira, solicitar o Seguro-desemprego e consultar as vagas de emprego disponíveis ao seu perfil e pretensões de trabalho.

Vagas de emprego

Das vagas de empregos disponíveis para o quadro-geral 234 vagas, estão em Araguaína; 211, em Palmas; 205 vagas, em Gurupi; 100, em Porto Nacional; 100, em Araguatins; 81 vagas, em Taquaralto; 47, em Guaraí; 37, em Paraíso; e 27 vagas, em Dianópolis.

Para PcD, são 36 vagas; sendo 23 em Araguaína, oito em Palmas, duas em Gurupi, duas em Porto Nacional, e uma em Paraíso.

Em Araguaína, são 27 para Oficial dos Serviços Gerais na Manutenção de Edificações, 21 vagas para Empregado Doméstico nos Serviços Gerais, 20 vagas para Auxiliar de Linha de Produção, dez vagas para Ajudante de obras, nove vagas para Auxiliar de limpeza, nove para Desossador, nove para Açougueiro, sete vagas para garçom, quatro para Pedreiro, e duas para Padeiro.

Em Palmas, são 32 vagas para Operador de Caixa, 21 vagas para Auxiliar de limpeza, 10 vagas para Açougueiro, sete para Motofretista, cinco para Auxiliar de cozinha, quatro para Atendente de loja, e duas vagas para pedreiro.

Em Gurupi, na região sul do Estado, são 45 vagas para Auxiliar de linha de produção, 12 para Operador de caixa, nove vagas para Atendente Balconista, e sete para Auxiliar de padeiro.

Outra opção para conferir, diariamente, a oferta de vagas nas 12 unidades do Sine Tocantins é acessar o site da Setas, https://setas.to.gov.br/vagas-de-emprego.