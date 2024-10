Sefaz e Detran Tocantins alertam sobre golpes envolvendo pagamento do IPVA

O prazo para pagamento em parcela única sem desconto do Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) 2024 termina nesta terça-feira, 15. Além dos alertas envolvendo a não quitação do documento, como o acréscimo de juros e multas, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e o Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran/TO) relembram, aos proprietários de veículos, alguns dos cuidados que devem ser tomados no momento de pagamento do documento.

O primeiro cuidado é na impressão do Documento de Arrecadação (Dare) do imposto ou boleto do IPVA, como é conhecido, que deve ser realizado somente pelo site oficial da Sefaz/TO, pelo endereço: https://ipva.sefaz.to.gov.br/dare.php. Sites que ofereçam descontos, parcelamento ou prorrogações do prazo são falsos e existem para influenciar os proprietários dos veículos a transferirem dinheiro para criminosos que praticam golpes virtuais.

O segundo cuidado é com os boletos. A Sefaz/TO não envia boletos, mensagens ou códigos de pagamento por nenhum aplicativo de mensagem, como WhatsApp ou SMS. Mensagens oferecendo descontos ou vantagens são falsas.

O terceiro cuidado que o contribuinte deve ter é que presencialmente, os condutores podem solicitar o boleto de pagamento nos locais de atendimento do Detran/TO e Sefaz-TO.

O quarto cuidado que o contribuinte deve ter é que a Secretaria de Estado da Fazenda não realiza ligações ou envio de e-mails para pagamento do IPVA. Sempre desconfie de ligações. O Detran/TO e a Sefaz-TO não realizam cobranças por meio do telefone.

O quinto cuidado é que, ao solicitar o boleto para pagamento no site da Sefaz/TO, o condutor tem a oportunidade de pagar o documento via pix, com o QR Code. Este é o único pix que o proprietário do veículo pode acessar para quitação do documento.

Na dúvida, procure sempre os sites oficiais do Detran e da Sefaz. Por meio deles, é possível imprimir os boletos referentes ao Licenciamento do Veículo e do IPVA.

Para imprimir o boleto do IPVA, acesse o seguinte link: https://ipva.sefaz.to.gov.br/dare.php. Já para imprimir o boleto do Licenciamento do Veículo, acesse: https://www.to.gov.br/detran/veiculos.

Ampliação horário de atendimento

Comprometido em oferecer um atendimento mais eficiente e acessível para todos, o Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran/TO) ampliará seu horário de atendimento nos dias 14 e 15 de outubro. As unidades do órgão e todo o estado vão funcionar das 8 às 18 horas, nas referidas datas, permitindo que os cidadãos possam imprimir o Documento de Arrecadação Fiscal (Dare) do IPVA 2024 e do Licenciamento do Veículo.

É importante destacar que a unidade localizada no Capim Dourado Shopping mantém o horário regular de atendimento, que é das 10 às 20 horas, e não seguirá essa ampliação.

O Detran/TO alerta aos contribuintes que evitem deixar para a última hora e aproveitem essa ampliação de horário para regularizar sua situação.

Vale ressaltar que os serviços de impressão dos boletos do IPVA e do Licenciamento podem ser feitos de forma on-line nos sites oficiais da Sefaz (https://ipva.sefaz.to.gov.br/dare.php) e do Detran/TO (https://www.to.gov.br/detran/veiculos).