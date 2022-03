Servidoras da Saúde Municipal de Palmas são homenageadas no Dia da Mulher

Por Redação Semus | Prefeitura de Palmas

09/03/2022 – Publicado às 03:21

As trabalhadoras da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) foram homenageadas nesta tarde com uma programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher, celebrado neste dia 08 de março. As mulheres compõem cerca de 70% do total de servidores do Sistema Único de Saúde (SUS) na Capital.

O Dia Internacional da Mulher representa uma série de conquistas sociais, políticas e econômicas alcançadas pelas mulheres. “Sem as mulheres, o SUS não existiria”, foi com essa afirmação que o secretário executivo da Semus, Daniel Borini, abriu a tarde de comemoração. “Que possamos todos dias manter o respeito, reconhecimento e consideração pelas mulheres e o trabalho dessas profissionais à frente do SUS”, disse o gestor.

A tarde de comemorações contou com um desfile de servidoras que trouxeram a representação da mulher atuante na Saúde da Capital, que une diversas personalidades, dentre elas a mulher que é mãe, filha, guerreira, provedora, trabalhadora, empreendedora, rainha do lar e super-heroína.