Técnicos do MEC e da Soamar-DF conhecem modelo de educação integral de Palmas

Por Redação Semed | Prefeitura de Palmas

09/03/2022 – Publicado às 03:18

Uma comitiva composta por dez integrantes, entre técnicos da Câmara de Educação da Sociedade Amigos da Marinha (Soamar-DF) e do Ministério da Educação (MEC) esteve em Palmas nesta terça-feira, 08, para conhecer a metodologia educacional e a estrutura da educação integral implantada na rede municipal de ensino. O objetivo da visita foi verificar as condições necessárias para a implantação desse modelo no Distrito Federal.

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, e a secretária da Educação, Cleizenir dos Santos, recepcionaram a comitiva com um almoço na Escola de Tempo Integral (ETI) Almirante Tamandaré. Em seguida, os técnicos da Capital Federal conheceram os espaços pedagógicos, bem como um pouco da rotina diária da unidade escolar, que abriga cerca de 1.200 alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. “Tenho muito orgulho de ver as nossas escolas, metodologia e sistema educacional servindo de inspiração a outras cidades. Estes resultados e o reconhecimento são frutos de muito trabalho e dedicação, especialmente, dos profissionais da educação”, declarou a prefeita.

O subsecretário de Educação Básica do MEC, Helber Ricardo Viera, avaliou o trabalho pedagógico realizado na ETI Tamandaré. “Vimos aqui uma escola que funciona e funciona bem, uma escola que serve como modelo para qualquer outra escola brasileira. Uma escola que tem um projeto pedagógico robusto, que tem a comunidade envolvida e que propicia aos estudantes oportunidades que vão desde a música, até as línguas, além de um ambiente organizado e disciplinado, que é fundamental para as aprendizagens acontecerem”, afirmou.

Segundo a diretora adjunta da Câmara de Educação e integrante da Soamar, Ana Beatriz Goldstein, a gestão da instituição tem como prioridade a implantação de uma escola nos moldes da ETI Almirante Tamandaré no DF. “Para isso, nós viemos conhecer, para poder sensibilizar e mobilizar. A ideia dessa visita articulada entre os integrantes das diretorias da Soamar é do MEC, é para buscar exemplos nesse modelo bem-sucedido que foi desenvolvido em Palmas para levarmos a proposta a ser implantada na rede pública de ensino.”

Apresentações artísticas

Durante a visita, a comitiva do DF assistiu a apresentações artísticas protagonizadas pelos alunos da ETI Almirante Tamandaré nas áreas da música, dança e literatura, que foram premiadas no Festival de Artes das Escolas de Palmas, edição 2021.