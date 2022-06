Serviço de Bariátrica do Hospital Geral de Palmas zera fila de espera

A obesidade é uma doença crônica que se caracteriza principalmente pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, tornando-se um problema de saúde pública nos dias atuais. No Tocantins, a população que precisa de cuidado e tratamento para obesidade conta com o Serviço de Bariátrica doutor José Augusto Campos, no Hospital Geral de Palmas (HGP). A unidade possui equipe multiprofissional composta por médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e endocrinologistas e psicólogos.

Dados divulgados pelo HGP apontam que, de setembro a dezembro de 2021, com o retorno das cirurgias eletivas, foram realizados 15 procedimentos. Neste ano, de janeiro até maio, foram 26.

O coordenador da equipe multidisciplinar do Serviço de Bariátrica do HGP, Jorge Zeve, informou que, neste momento, não há pacientes preparados na fila para cirurgia, porém, há pacientes que o processo de preparação sofreu atraso por causa da pandemia e que, por isso, aguardam estarem aptos para o procedimento.

“A obesidade é uma doença crônica considerada incurável, que causa um processo inflamatório no organismo da pessoa e predispõe a várias doenças como diabetes, hipertensão, apneia do sono, além de 13 tipos de câncer. A cirurgia é a melhor ferramenta que consegue levar o paciente a um peso ideal e controlar essas doenças associadas”, ressaltou o especialista.

O coordenador destacou, ainda, a importância do acompanhamento multidisciplinar. “É fundamental o apoio desta equipe, para orientar e favorecer a mudança de hábitos no paciente no pós-operatório, para que ele mantenha esse resultado para o resto da vida”, concluiu.

A paciente Luciana Ferreira de Araújo, de 42 anos, mora em Gurupi e faz acompanhamento desde 2019 no HGP e fala sobre a satisfação em ser atendida. “Minha cirurgia está marcada para o próximo dia 7 de junho e estou muito feliz por finalmente conseguir passar pelo procedimento e melhorar minha qualidade de vida”, afirmou.

Videolaparoscopia

O serviço conta, desde setembro de 2021, com cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, técnica considerada minimamente invasiva, permite recuperação mais rápida e melhor resultado ao usuário.

Como funciona o acesso ao serviço?

Os pacientes são encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), ao Serviço de Regulação do Estado, que é responsável pela organização do fluxo de atendimento, seguindo critérios de avaliação médica, do Sistema Único de Saúde (SUS).