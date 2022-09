Senadora Kátia recebe o apoio do vice-prefeito de Gurupi, Gleydson Nato

Por Assessoria

Foi em seu berço político que a senadora Kátia (Progressistas), candidata à reeleição, recebeu mais um apoio importante para o seu projeto. Em uma conversa na manhã desta quarta-feira (07) em Gurupi, o vice-prefeito e candidato a Deputado Estadual, Gleydson Nato, selou seu compromisso com a reeleição de Kátia. Este é o segundo apoio de peso que a candidata recebe após a saída de Mauro Carlesse da corrida eleitoral ao Senado. Na terça-feira, a ex-secretária de Educação de Carlesse, Adriana Aguiar, também anunciou estar com Kátia.

“Estou muito feliz com o apoio do nosso vice-prefeito Gleydson. É motivo de muito orgulho a confiança que ele demonstra no nosso projeto. Nós somos parceiros hoje e também para o futuro”, comemorou Kátia

Ao lado do vereador André Caixeta, parceiro de longa data da senadora Kátia, Gleydson celebrou a formação de um time forte em cima de um projeto de futuro para o Tocantins.

“Já tínhamos o compromisso de caminharmos junto com o nosso amigo André Caixeta nessa eleição. Agora, senadora, pode ter certeza que o time está reforçado”, afirmou Gleydson.

Das cinco maiores cidades do Tocantins, Kátia já tem o apoio dos prefeitos de Palmas, Cinthia Ribeiro, e de Porto Nacional, Ronivon Maciel, além dos vice-prefeitos da própria Porto, Joaquim do Luzimangues e de Araguaína, Marcus Marcelo.

Gurupi, além de ser onde Kátia iniciou sua carreira política, é também um dos municípios onde a parlamentar mais investiu recursos. Foram mais de R$ 60 milhões de reais até agora. Obras como a reforma do Mercado Municipal, a construção do Hospital Geral de Gurupi, a Clínica da Mulher e a aquisição do Mamógrafo mais moderno da região são algumas das iniciativas no município que têm o dedo da Kátia.