Senadora Kátia percorre seis municípios no final de semana, com direito a cavalgada em Cachoeirinha

As visitas da senadora Kátia (Progressistas) aos municípios do Tocantins seguiram a todo vapor neste final de semana. A parlamentar, que é pré-candidata à reeleição, foi recebida por amigos e líderes nas cidades de Miracema, Cachoeirinha, Palmeiras do Tocantins, Santa Terezinha, Nazaré e Praia Norte, onde visitou a praia de São Francisco. Na segunda-feira, Kátia esteve em Piraquê, iniciando a semana com reunião de líderes da região.

Na noite de sexta-feira (15), a senadora participou da comemoração dos 25 anos do Miracaxi, em Miracema, que teve como atração principal o show do cantor Bell Marques. A micareta, que há dois anos não acontecia por conta da pandemia, levou uma multidão para a avenida.

No sábado (16) Kátia visitou prefeitos e líderes políticos da região, conversando de perto com os moradores para ouvir as principais demandas. Em Cachoeirinha, a senadora Kátia participou da tradicional cavalgada ao lado do prefeito Paulo Macedo e do vice Chico Fuboca, que garantiram seu apoio ao projeto de reeleição de Kátia. Na oportunidade, Kátia também recebeu o apoio dos vereadores Edvaldo Gomes, Neto Pires, Apoliana da Silva, Marcia Miranda e Welk Leite.

Seguindo viagem, a parlamentar visitou Santa Terezinha e foi recebida pelo prefeito Irmão Doda e pela ex-prefeita Itelma, ambos ao lado da pré-candidatura de Kátia. Em Palmeiras do Tocantins, esteve com os ex-prefeitos Nalva Braga e Evandro Pereira. Também participaram da conversa moradores da região e os vereadores Julimar, de Aguiarnópolis, Marcia Torres, de Nazaré e Angelina da Silva, de Palmeiras.

“Ver o apoio crescendo me alegra muito. As pessoas sabem que ‘Kátia é Tocantins’, e por isso cada vez mais políticos nos procuram, buscando sempre fazer o melhor pelo nosso estado”, disse Kátia a apoiadores em Palmeiras. Para o construtor civil Sebastião Barbosa, morador de Palmeira que participou da reunião com a senadora, é fundamental ter uma representante no Senado que conheça a fundo o que os municípios precisam.

“O importante é termos a consciência de que vamos apoiar uma pessoa que tem conhecimento e sabe de verdade das nossas necessidades”, disse Barbosa.

No sábado, Kátia ainda participou do carnaval fora de época do município de Nazaré do Tocantins, o Nazaré Folia, acompanhada do prefeito Clayton Paulo Rodrigues e de amigos do município.

No domingo, a senadora finalizou sua agenda prestigiando a praia São Francisco, no município de Praia Norte onde foi recebida pelo prefeito Ho-Che-Min e pelos vereadores Dil, Aparecida, Ivonete e Cláudio Fiel e pelo ex-vereador Adão. Também estiveram com a parlamentar os vereadores de Augustinópolis Amigo Pi e Fernando Cardoso, além do ex-prefeito de Augustinópolis e pré-candidato a deputado federal, Júlio Oliveira, que igualmente declarou apoio ao projeto de reeleição da senadora Kátia.

Cavalgada

Centenas de pessoas foram para as ruas em Cachoeirinha para acompanhar a tradicional cavalgada do município. A senadora Kátia participou acompanhada do prefeito Paulo Macedo e seu vice, Chico Fuboca. Na oportunidade, ela parabenizou a comunidade e o prefeito pela grande festa. Durante o evento, Kátia anunciou que destinará R$ 1,2 milhão para a ampliação do estádio da cidade.

Iniciando a semana com apoio de lideranças



Seguindo a agenda pelo Norte do Estado a senadora iniciou a semana com apoio de líderes políticos e o carinho da população da cidade de Piraquê.

Kátia se reuniu com o prefeito Neto de Piraquê, sua vice Maria Deusa e moradores. Na ocasião também recebeu apoio dos vereadores Romildo Trombas, Cearazinho do Povo, Tiago da Van (presidente da Câmara de Vereadores), Arquimino Modesto e do vereador de Araguaína Soldado Alcivan.

“Com certeza a população de Piraquê será a maior beneficiada com a continuação de Kátia no Senado”, declarou o prefeito Neto.

Os secretários da cidade também demonstraram estarem fechados com a senadora para a reeleição. Responsável pela pasta da Saúde, Jair Pereira agradeceu o trabalho da senadora para a área e, em especial, a criação do programa Catarata Zero, que beneficiou diversos moradores do município. Além de Jair, declararam apoio a senadora: Souza Bigode – Secretário de Gabinete; Hermano Ribeiro, Secretário de administração; Roberto Machado, secretário de Governo; Marcelo Paixão, secretário de Meio Ambiente; Jair Pereira, secretário de Saúde; Odenis Coutinho – secretário de Esporte; Albanito Cardoso, Sub – Secretário Saúde; Ivan Junior – Presidente da Associação de Servidores Públicos e Roseane Gomes, secretária de Finanças. Também reafirmaram seu apoio unânime a senadora em reunião na tarde desse início de semana o ex-prefeito de Piraquê Eduardo Sobrinho, o vereador Etiene Martins e o vereador Antônio da Pega.