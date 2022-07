Senadora Kátia começa semana com agendas em Pium, Cristalândia, Lagoa da Confusão e Paraíso

Por Assessoria

As cidades de Pium, Cristalândia, Lagoa da Confusão e Paraíso receberam a senadora e pré-candidata à reeleição Kátia (Progressistas) nesta terça-feira, 26. Por onde passa, a parlamentar tem prestado contas do seu mandato e apresentado aos tocantinenses seus projetos para melhorar a vida das pessoas.

O município de Pium recebeu, recentemente, mais de R$ 750 mil de emenda parlamentar da senadora Kátia para a construção de um matadouro público municipal, que irá gerar emprego e renda para a região. Ao todo, apenas Kátia já destinou mais de R$ 4 milhões em recursos para a cidade. Durante a visita da parlamentar, o prefeito de Pium, Valdemir Barros e o vice, Domingos Babilônia, agradeceram a parceria de longa data e declararam seu apoio à senadora.

“Escolho Kátia porque acompanho os projetos dela. Essa é uma eleição muito importante não só para o Tocantins e para o Brasil, mas para o nosso município de Pium”, disse Valdemir.

A senadora lembrou o trabalho do prefeito em prol dos moradores de Pium: “assim como eu, Valdemir tem espírito público e obstinação para buscar sempre o bem das pessoas”, declarou.

Afirmando seu apoio a senadora também estiveram presentes os vereadores Diego Babilônia, Ricardo Braga e Leninha. Além dos secretários do município Paulo Sérgio, Neila Barros, Antônio Junior, Marquinho, Carmelo, Muralha, Nivaldo, Tonheira, Roberval, Flávio, Padre Fernando, Paulo Cezar, Vera Lucia e o ex-prefeito de Fátima, Washington Vasconcelos.

Seguindo a estrada, a senadora Kátia foi recebida em Cristalândia pelo prefeito Big Jhow e sua vice Rosilene, recebendo apoio de ambos em seu projeto, além dos vereadores Sérgio Lino, Regina Lopes, Renato Mundico, Perigoso e Edilma Sá.

Na ocasião, a senadora, acompanhada do prefeito Big Jhow, visitou o hospital regional Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Kátia parabenizou a diretora do hospital, Deuzina Soares e toda a equipe de enfermagem da instituição que recebe tanto pacientes de Cristalândia quanto de municípios vizinhos.

Já em Lagoa da Confusão, Kátia recebeu carinho e apoio do ex-prefeito Nelson Moreira, dos vereadores professor Wellece, Alan do Esporte e dos ex-vereadores Ronaldim e Arione.

Na visita, também esteve presente o ex-vereador cacique Iwraru Karajá da aldeia Watau. Iwraru é parceiro de longa data da parlamentar. Em 2021, foi a Brasília presentear Kátia com um cocar em razão do trabalho dela para os povos indígenas.

“A senadora deu um salão de festa, além de trator para as aldeias Macaúba, Fontoura e Santa Isabel. Ela falou e cumpriu palavra dela! Isso significa que está ajudando os Karajas da Ilha do Bananal. Kátia, continue assim cuidando de nós”, disse Iwraru.

Finalizando a agenda desta terça-feira, Kátia esteve em Paraíso, onde prestigiou o workshop” O Poder da Mulher que Age” coordenado pela coach Camila Andrade. Em frente a um público de 600 mulheres, Kátia contou sua história de luta desde que começou a se dedicar a vida pública.

“Muitas pessoas me perguntam qual a receita de sucesso e vou dizer: sou obstinada, focada e não desisto no meio do caminho. Sou leal aos meus amigos, valores e princípios. Por último, mas fundamental: minha fé é inabalável’.

Camila Andrade agradeceu a presença da senadora e destacou que a história de vida da Kátia inspira muitas mulheres: “A senhora é um exemplo de inspiração para todas nós mulheres. E é um orgulho que esteja nos representando no Senado”.