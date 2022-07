Governador Wanderlei Barbosa destaca conquistas dos militares em sua gestão

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) destacou na noite dessa terça-feira, 26, avanços na carreira e melhorias das condições de trabalho dos militares, em sua gestão. Ele garantiu ainda que outras reivindicações serão atendidas “no momento oportuno”.

As declarações foram dadas durante o lançamento da pré-candidatura do Capitão Sulino (UB) a deputado federal e do vereador de Araguaína, Sargento Jorge Carneiro (PROS), a deputado estadual. O evento aconteceu no Clube dos Oficiais, em Palmas.

Pré-candidato à reeleição, Wanderlei lembrou que, em apenas oito meses de gestão, já corrigiu várias injustiças contra a corporação, como a demora, sem justificativa, para as promoções. Em abril deste ano, destacou, foram promovidos 717 praças e 17 oficiais da PM.

Além disso, em sua gestão, mil alunos-solados, aprovados em concurso público, ingressaram na Polícia Militar.

“Nosso governo ouviu todas as categorias, pagou data-base, promoções e progressões. Vamos continuar discutindo com todos. Vamos resgatar os direitos dos militares e dos demais servidores, mas no momento certo, respeitando os prazos da Justiça Eleitoral”, garantiu.

Dorinha

Também presente no evento, a deputada federal e pré-candidata a senadora, Professora Dorinha (UB), parabenizou as ações de Wanderlei à frente do Governo, que resumiu como um “sentimento de esperança”.

“Nós temos visto em poucos meses, governador, um sentimento de esperança. A esperança de que dias melhores estão chegando e que precisam continuar, e esse sentimento é reflexo da retomada de obras importantes para o desenvolvimento do Estado, que estavam paradas, como a construção de escolas, hospitais e rodovias”, exemplificou.

Presenças

O evento reuniu também vereadores, ex-vereadores e representantes de várias entidades das polícias militar e civil e de servidores públicos em geral.