Ataídes Oliveira se reúne com mais de 30 líderes comunitários na Capital

A pré-campanha de Ataídes Oliveira (PROS) está recebendo cada vez mais apoio, e na noite dessa terça-feira, 26, cerca de 30 líderes comunitários da Capital se uniram ao grupo em uma grande reunião na quadra 307 norte.

Ataídes destacou em seu discurso que o projeto nesta pré-campanha é agregar pessoas que queiram um Tocantins e um Brasil melhor. “Nosso grupo de apoiadores vem crescendo a cada dia, são pessoas que chegam e declaram seu apoio porque acreditam nas nossas ideias, e principalmente lembram da forma atuante que tive no Senado, trazendo recursos para os municípios e tendo as portas abertas do meu Gabinete a todos”, afirmou.

Presente no evento, o pré-candidato a deputado estadual Artur Ribeiro, contou aos apoiadores que durante a pandemia, mesmo sem mandato eletivo, Ataídes se preocupou em ajudar a população do Tocantins. “Ele me chamou e disse que precisávamos fazer algo. Então, ele adquiriu mais de 8 mil cestas básicas e fomos pessoalmente distribuí-las para as famílias que estavam passando fome naquele período. Ataídes é um homem diferenciado, humano, que entende o povo, porque ele veio de lá e sabe como essas situações afetam a vida das pessoas”, assegurou.

Apoio

O presidente da Associação de Moradores da Quadra 605 norte, Erenal Barbosa, participou da reunião e explicou porque vai apoiar Ataídes. “Nos últimos anos, venho observando o trabalho do senador Ataídes, principalmente no combate às coisas erradas que vem acontecendo no Brasil, e o seu interesse também pela na área social. Isso fez com que eu abraçasse a causa dele, como pré-candidato a senador. Estou com ele, e se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente vai trabalhar junto para ele chegar nesse cargo de Senador”, disse.

Vasti do Carmo, presidente da Associação de Moradores da Quadra 303 norte, também demonstrou seu apoio. “Ataídes é um homem honesto, correto, foi um bom senador quando esteve no Congresso e por isso precisamos que ele volte novamente para lá. Ele tem sensibilidade e sabe como ajudar o povo que mais precisa. Gostei de suas propostas e por isso estou aqui o apoiando”, concluiu.

Participaram da reunião líderes e representantes dos Aurenys, Luzimangues, Setor Água Fria, Setor Diamante, Setor Janaína, Setor Santo Amaro, Taquari, de diversas quadras das regiões norte e sul, além do presidente do Instituto Selo de Deus e membros da sociedade civil.

Comunicação

Ataídes Oliveira – Pré-Candidato ao Senado