Semus divulga alteração nos pontos de vacinação contra Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Gurupi alterou os pontos de vacinação contra a Covid-19. A partir desta terça-feira, 26, as doses serão aplicadas na quadra da Escola Municipal Antônio de Almeida Veras, que fica Rua 16 entre as Av. Brasília e Bahia, e também na Unidade Básica de Saúde (UBS) Sol Nascente, do outro lado da BR-153.

O Secretário Municipal de Saúde, Vânio Rodrigues, informou que a nova adaptação foi feita para oferecer pontos de vacinação dos dois lados da cidade e facilitar o acesso dos moradores. Estão disponíveis as doses da Pfizer, Coronavac e AstraZeneca.

Ainda segundo o secretário, a imunização será das 8 às 16 horas, nos dois locais. “Em cada ponto de vacinação serão distribuídas 500 senhas por dia, sempre a partir das 8 horas”, informou Vânio.

Atualmente em Gurupi, a imunização é oferecida ao público acima de 12 anos, a aplicação da segunda dose e da dose de reforço para profissionais da saúde, pessoas acima de 60 anos e pessoas com comorbidades acima de 18 anos, que tenham 06 meses que tomaram a segunda dose.

Público com 12 anos ou mais

Para a primeira dose dos adolescentes com 12 anos ou mais é imprescindível o acompanhamento dos pais/responsáveis e apresentar cópia dos documentos pessoais dos mesmos, juntamente com o Termo de Consentimento devidamente assinado, que está disponível no site da Prefeitura, www.gurupi.to.gov.br. O menor deverá apresentar ainda a cópia dos documentos pessoais e o cartão de vacinação.

Já para a segunda dose é preciso apenas que o menor leve o cartão de vacina e esteja acompanhado dos pais/responsáveis.

Dose de Reforço

No momento Gurupi aplica a terceira dose da vacina contra a Covid-19 nos profissionais da saúde e nos idosos acima de 60 anos, que já completaram 06 meses de aplicação da segunda dose, independente do imunizante aplicado.

Também recebem a dose de reforço as pessoas com comorbidades, com 18 anos ou mais, que são imunossuprimidos com alto grau de imunossupressão. Este público precisa ter completado 28 dias que recebeu a segunda dose ou a dose única, independentemente do imunizante aplicado. É necessário apresentar documentos pessoais e laudo médico.

Neste caso, a terceira dose é recomendada apenas para as seguintes comorbidades: Imunodeficiência primária grave; Quimioterapia para câncer; Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) uso de drogas imunossupressoras; Pessoas vivendo com HIV/AIDS; Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias; Uso de drogas modificadoras da resposta imune; Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias; Pacientes em hemodiálise; Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.