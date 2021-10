Palcos e tendas do 15º FGT já estão sendo montados em Taquaruçu

A estrutura física que vai abrigar o 15º Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT) já está sendo montada no distrito, que fica a cerca de 30 quilômetros do centro de Palmas. Além das tendas dos competidores e de parceiros, estão sendo colocados banheiros e espaços institucionais, assim como está em andamento a montagem dos palcos e do espaço Cozinha Show.

O FGT reunirá, de 28 a 31 de outubro, música e gastronomia no circuito gastronômico, com pratos competidores em quatro categorias. “A estrutura compreende os espaços para os 27 estandes para os competidores, palcos, espaço Cozinha Show, tendas de parceiros e tendas para as forças de segurança como os Bombeiros, Guarda Metropolitana, agentes de Trânsito e as Polícias Militar e Civil”, explica o diretor de Promoção e Eventos da Agencia de Turismos (Agtur), Jaime Lima.