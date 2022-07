Semus acompanha Ministério Público em vistoria nas obras do Caps Infantil de Palmas

Em fase de acabamento e 90% executada, nesta segunda-feira, 18, a obra do Centro de Atenção Psicossocial Infantil (Capsi) da Prefeitura de Palmas passou por vistoria da promotora de Justiça Araína Cesárea D’Alessandro com apoio de técnicos do Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO). A inspeção foi acompanhada pela Secretaria Municipal da Saúde (Semus), representada pelo secretário-executivo Daniel Borini e servidores da Diretoria de Média e Alta Complexidade (DMAC) e da Divisão de Projetos e Execução de Obras (Dipeo).

Com estrutura física finalizada, restando cobertura e acabamento, o Capsi conta com 1.191 metros quadrados de área construída, com investimento de R$ 2.262.457,24. A unidade foi projetada para atender a população infantojuvenil que sofre de transtornos mentais graves e persistentes.

A obra tem previsão de entrega adiada para outubro deste ano, considerando as alterações realizadas no telhado. A promotora Araína, após inspecionar o Capsi, avaliou que a obra encontra-se condizente com o que foi proposto na última inspeção, realizada em maio. Uma nova inspeção foi marcada para o próximo dia 30 de agosto.

Borini afirma que o Capsi é muito aguardado pela Prefeitura de Palmas e que encontra-se em fase final. “Temos empenhado um esforço para finalizar o trabalho e entregar essa obra tão esperada pela população”, diz. O secretário acrescenta que o acompanhamento da promotora Araína é de suma importância para a continuidade e bom andamento da obra. “Com essas inspeções, estreitamos relações com o MP e resolvemos possíveis pendências que o Capsi possa ter”, completou.