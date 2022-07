Recapeamento da Teotônio Segurado fecha temporariamente faixas do sentido norte-sul

O recapeamento da Avenida Teotônio Segurado continua. Na manhã desta segunda-feira, 18, o trecho em recuperação fica no sentido norte-sul entre as Avenidas LO-03 e LO-05. A recuperação do pavimento é feita com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), revestimento asfáltico de melhor durabilidade e resistência. Enquanto o material é aplicado o segmento segue fechado com alternativa de circulação pela Av. NS-01.

O recapamento de toda Teotônio Segurado acontecerá desde seu cruzamento com a LO-01 até imediações do Estádio Nilton Santos. Alguns trechos na região Central já foram recuperados. O avanço dos trabalhos é sujeito à pausas para reposição de material ou manutenção de maquinário.

O objetivo, conforme já divulgado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), é melhorar a segurança e conforto do rolamento da avenida que é a mais extensa da Capital. A melhoria faz parte de pacote de benefícios anunciados pela Prefeitura de Palmas com investimento de R$ 27.830.140,44, do Programa de Ampliação de Infraestrutura Urbana (Proinfra), com financiamento do Banco do Brasil.

Redação: Juliana Matos / Secom Palmas

Edição: Secom Palmas