Moradores da Vila Agrotins recebem atendimentos da Saúde de Palmas

Em mais uma ação descentralizada, a Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus) retorna nesta terça-feira, 19, ao ponto de apoio da Unidade de Saúde da Família (USF) Taquari na Vila Agrotins, localizada na zona rural da Capital, saída para Porto Nacional, para realizar atendimentos em saúde. O último atendimento no local ocorreu no dia 1º de julho.

Coordenada pela equipe da USF Taquari, a ação terá início às 8 horas e seguirá até às 12 horas. Neste período, os moradores da Vila Agrotins e de locais próximos terão acesso a consultas médicas e de enfermagem, aferição de pressão arterial, verificação de glicemia e vacinação de rotina, contra a Covid-19 e Influenza (gripe).

Para serem atendidos, os moradores devem comparecer no ponto de apoio (Rua 1 Chácara 20), munidos de documentos pessoais (RG e CPF), cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), cartão de vacinação e caderneta do idoso e da criança e do adolescente.