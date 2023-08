Semed promove reuniões com gestores escolares e supervisores pedagógicos da rede municipal

A rede municipal de ensino da Capital está em contagem regressiva para a aplicação das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2023, que com outros dados obtidos no Censo Escolar, compõem o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). E considerando potencializar as ações pedagógicas desenvolvidas na rede e visando alavancar ainda mais os bons índices educacionais de Palmas, é que a Secretaria Municipal da Educação (Semed) está promovendo uma série de reuniões Pró-Ideb 2023 com os gestores escolares, supervisores pedagógicos e professores das turmas de 2º, 5º e 9º anos, os quais são público das avaliações do Saeb.

Participam do Ideb, alunos de todas as escolas que atendem turmas do 5º e 9º anos do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio. Algumas turmas do 2º ano do ensino fundamental são sorteadas para fazer a avaliação de forma amostral.

Os encontros tiveram início nesta segunda-feira, 28, na sala de formação da Semed, 2º andar, e prosseguem até o dia 11 de setembro. Ao longo desse período, a cada dia, um grupo de profissionais, conforme as especificidades e público que cada escola atende, se reunirá para trocar experiências, avaliar as ações já implementadas e traçar estratégias para o sucesso do Ideb 2023. As provas do Saeb acontecem no período de 23 de outubro a 10 de novembro.

Segundo a secretária executiva pedagógica da Semed, Maria Antônia Almeida Costa, desde o início do ano letivo a pasta vem desenvolvendo diversas ações Pró-ideb 2023, visando melhorar e alavancar os índices da rede municipal. Ações como a formação, aquisição de material pedagógico do Aprova Brasil, elaboração de guias de aprendizagem, são algumas das estratégias. “Agora, nesse segundo semestre, estamos trabalhando com grupos específicos, que tenham as mesmas particularidades, escolas de tempo integral, de tempo parcial, do campo, etc, para trocar experiências pedagógicas, onde cada unidade vai apresentar sua realidade, as ações em potencial desenvolvidas, construindo assim, uma grande rede de colaboração pedagógica que contribua para alavancar os índices do nosso Ideb”, pontuou.

Ainda segundo a secretária executiva, a partir dessas trocas de experiências e compartilhamento de ideias das ações Pró-Ideb 2023, a equipe de técnicos da diretoria de Ensino Fundamental vai apontar e sugerir estratégias pedagógicas que contribuam para a melhoria dos resultados das avaliações.

Presente na reunião, a diretora da Escola Municipal Aurélio Buarque de Holanda, localizada no Aureny I, Denildes Milhomem, destacou que o encontro para troca de experiências é muito importante para uma construção coletiva, feita a várias mãos. “Esse é o momento de unirmos forças e esses encontros servem para avaliarmos o que foi feito e o que precisamos melhorar para que tenhamos um excelente resultado final”, destacou.

O Saeb

Realizado desde 1990, o Sistema de Avaliação da Educação Básica é uma avaliação em larga escala que oferece subsídios para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas educacionais. Permite que os diversos níveis governamentais avaliem a qualidade da educação praticada no país, a partir de evidências.

Por meio de testes e questionários, a avaliação reflete os níveis de aprendizagem dos estudantes no contexto escolar. Os resultados apurados, com as taxas de aprovação, reprovação e abandono, aferidas no Censo Escolar, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).