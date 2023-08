Crianças aprendem a confeccionar brinquedos com frutos e elementos do cerrado

A curiosidade das crianças matriculadas no maternal II do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Ana Luiza, situado no Distrito de Taquaruçu, despertou nas professoras das turminhas da unidade a ideia de aproveitar melhor o espaço da unidade, os frutos do cerrado e também pedaços de madeiras e galhos das árvores nativas da região para ensinar as turminhas a produzirem brinquedos, brincadeiras com os objetos. Com muita criatividade, amêndoas de baru se transformam em animais, carros, e pedaços de madeiras viram casas e grandes prédios.

Com a atividade, os alunos aprendem a confeccionar brinquedos usando materiais da natureza e também recicláveis. De acordo com a professora de uma das turminhas, Islândia Alves, a intenção é estimular a criatividade, sair do espaço da sala de aula e incentivar as crianças a notar que a diversão pode acontecer de forma simples e com muita interação. “Além de conhecer sobre os frutos do cerrado, das brincadeiras que antigamente eram feitas por muitas crianças, principalmente da região de Taquaruçu, eles aprendem a reciclar”, cita a educadora, lembrando que as turminhas adoram este momento fora da sala de aula.

Os materiais usados para o reaproveitamento nas atividades são de fácil acesso, pois a maioria é oriunda de Taquaruçu. “Durante a atividade, as crianças têm a vivência de identificar e selecionar o material que vão usar nas brincadeiras. Acreditamos que com essa atividade, eles estão desenvolvendo o hábito de cuidar do meio ambiente e reciclar, mas também a criatividade, coordenação, foco e imaginação”, detalhou a Islândia.

Mão na massa

E com todo o material em mãos, chega a hora das crianças fazerem brinquedos incríveis. Mas antes de iniciar as criações, tem a parte teórica que as educadoras ensinam. “Antes das construções, tem um momento em que conversamos, falamos sobre o que vamos usar, para que ele serve e as possibilidades de reaproveitamento seguro”, contou a professora.

A aula acontece em um espaço verde dentro da unidade, uma vez por semana. Grandes fazendas, aviões, carrinhos são alguns que eles adoram fazer. “E as atividades vão além da conscientização dos alunos e a preservação do ambiente, porque o trabalho manual realizado auxílio no desenvolvimento da cognição, motricidade humana e a coordenação”, cita a diretora da unidade, Cida Saraiva.

Abraão Duarte Costa, 4 anos, montou uma grande fazenda cheia de vacas e outros animais. “Essa é a fazenda. Aqui têm boi, vacas e também tem trator”, falou ele apontando para cada um dos objetos.