Semana do governador Carlesse é marcada por convênio com Agência de Mineração e aula inaugural do curso de Medicina em Augustinópolis

Encontro com ministro do Desenvolvimento Regional, parceria com Agência Nacional de Mineração (ANM), início das aulas do curso de Medicina em Augustinópolis e assinatura de contrato para obras da concessão BR-153/080/414 (GO/TO), foram algumas das ações que marcaram a semana do governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse.

Na segunda-feira, 27, o Governador Mauro Carlesse e o superintendente do Patrimônio da União em Tocantins, Lúcio Silva Alfenas, assinaram o Termo de Aditamento que garante mais dois anos de prazo para que seja construída a nova sede do Ministério Público Estadual do Tocantins (MPTO), em Gurupi. A sede será construída no Parque Filó Moreira e terá uma área construída de 1.500 m².

A parceria entre os poderes Estadual e Federal foi destacada pelo governador Mauro Carlesse, como sendo decisiva para uma melhor prestação de serviço ao cidadão gurupiense. “Quando nós unimos forças, os benefícios chegam à população com mais efetividade e é isso que a nova sede irá proporcionar, mais rapidez e melhores condições aos atendimentos prestados pelo Ministério Público”, frisou.

Regularização fundiária

Ainda na segunda-feira, o governador Mauro Carlesse recebeu o presidente do Sindicato Rural de Palmas, Antônio Jorge, a diretoria da entidade e representantes do agronegócio de várias localidades do Tocantins. A reunião contou, ainda, com a presença do deputado federal Eli Borges.

O objetivo da reunião foi discutir a regularização fundiária da área que compreende o Parque de Exposições Agropecuárias de Palmas, de propriedades rurais no Estado. O governador Carlesse informou que já determinou ao Instituto de Terras do Tocantins (Itertins) as providências para solucionar o problema.

Plano habitacional

Na quarta-feira, 29, o Governador declarou durante o evento de entrega das casas do Residencial Jardim Vitória II, que deve apresentar nas próximas semanas, ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o projeto para a construção de 10 mil casas populares no Tocantins.

O governador Mauro Carlesse participou da cerimônia de entrega das casas, com o ministro Rogério Marinho e a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro. “Nós já temos o recurso, temos as áreas que serão destinadas e, principalmente, nós temos essa vontade de atender a população que precisa de moradia. Então, o próximo passo será ir à Brasília para alinhar tudo com o ministro e, em breve, poder anunciar mais 10 mil moradias para o Estado do Tocantins”, ressaltou o Governador.

Extração mineral

O ponto alto da semana de Carlesse aconteceu na tarde da quarta-feira, onde o gestor assinou um Protocolo de Intenções com a Agência Nacional de Mineração (ANM) em que o Tocantins passa a representar a ANM no Estado. Esse é o primeiro convênio assinado pela Agência no Brasil com um estado. O evento foi realizado no Auditório do Palácio Araguaia e marcou a abertura da exposição Riquezas Minerais do Tocantins, no hall de entrada do auditório.

A iniciativa teve como objetivo iniciar parceria com o Governo Federal para a realização de projetos que impulsionem a atividade de extração mineral, colocando o Estado em uma posição de destaque no cenário minerador da região Norte e do país.

Medicina em Augustinópolis

Na quinta-feira, 30, o governador Mauro Carlesse fez questão de participar da aula magna que marcou o início do curso de graduação em Medicina, do campus da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) em Augustinópolis, na região do Bico do Papagaio. Além da aula magna, também foi realizada a cerimônia de entrega dos jalecos, apresentados o projeto pedagógico e a estrutura acadêmica, bem como as perspectivas e os desafios da graduação.

Na ocasião, o Governador anunciou que vai encaminhar um projeto de lei à Assembleia Legislativa que visa vincular um percentual do orçamento para a Unitins, e que já determinou estudos para implantação de mais 20 cursos no Estado.

BR-153

Para fechar a semana, o governador Mauro Carlesse esteve presente na manhã desta sexta-feira 1º, em Anápolis (GO), na assinatura do contrato entre o Ministério da Infraestrutura (Minfra) e a empresa EcoRodovias, formalizando a concessão BR-153/080/414 (GO/TO). A cerimônia também contou com as presenças do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, entre outras autoridades.

O início das atividades operacionais da EcoRodovias está previsto para iniciar em abril de 2022 com prestação de serviço de socorro médico e mecânico, sendo 20 ambulâncias e 14 guinchos disponíveis em 19 bases alocadas ao longo da BR-153. Em outubro de 2023, iniciam as obras de macro infraestrutura como duplicação, pontes e passarelas. A estimativa do Governo Federal é de que sejam gerados 14 mil postos de trabalho nos estados de Goiás e Tocantins, ao longo do período de concessão.

A concessão vai gerar repasse de receita para 38 municípios atendidos pela rodovia, por meio do Imposto Sobre Serviços (ISS). Os investimentos na ampliação da infraestrutura rodoviária visam aumentar a eficiência do escoamento da produção agrícola, bem como atrair a instalação de novas empresas na região.