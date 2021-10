Lacen-TO já realizou mais 400 mil testes de RT-qPCR para covid-19

O Governo do Tocantins, por meio da atuação do Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen-TO), já realizou mais de 400 mil testes de RT-qPCR para o vírus SARS-CoV-2, que é o teste padrão ouro para o diagnóstico laboratorial da covid-19. O teste é utilizado como estratégia para a confirmação da doença e o monitoramento da dispersão do vírus no Estado.

Essa testagem teve início em 20 de março de 2020, quando o Ministério da Saúde (MS) iniciou a distribuição dos kits para a realização dos testes de RT-qPCR, visando à identificação da presença do gene do vírus SARS-CoV-2. Também foi feito, ainda no início da pandemia, a capacitação de um profissional biomédico do Lacen-TO, no Instituto Evandro Chagas, em Belém-PA, a fim de habilitar a execução do protocolo técnico e repassar à equipe do Laboratório Central.

A diretora do Lacen-TO, Jucimária Dantas, esclarece que “desde o início da pandemia, a equipe do Lacen-TO foi mobilizada para colaborar nesse enfrentamento, conduzindo a organização da Rede Laboratórios públicos e privados, capacitações esclarecimentos sobre as metodologias disponíveis”.

“Também houve a ampliação da capacidade analítica e do parque tecnológico, contratação de profissionais, redimensionamento das equipes e qualificação dos profissionais que atuam nas duas unidades do Lacen (Palmas e Araguaína), assim como das unidades de saúde do Estado, especialmente quanto à coleta e ao acondicionamento das amostras, além da Vigilância Laboratorial que foi estruturada e publicizada”, complementou a gestora do laboratório.

Ampliação do atendimento das demandas

Desde o início do período pandêmico, o Lacen-TO ampliou em mais de 19.000% a sua capacidade analítica de entrega de exames, com prazo de liberação de 24 horas. Além dos testes de RT-qPCR, o Lacen-TO produziu e distribuiu aproximadamente 300 mil kits para coleta de swabs combinados, também distribuiu 78.625 testes rápidos sorológicos e de pesquisa de antígenos aos municípios e unidades de saúde sob gestão estadual.

No momento, o Lacen-TO está em fase de estruturação do serviço de Vigilância Genômica, compondo a Rede Nacional de Sequenciamento Genético para o monitoramento da dispersão de variantes de patógenos de interesse em saúde pública, a exemplo do SARS-CoV-2, um marco histórico de difusão tecnológica no Brasil.

O laboratório está em constante aprimoramento dos processos de trabalho, que são adaptados ao atendimento das demandas provenientes de todos os municípios e das unidades de saúde do Tocantins para a testagem para covid-19, prezando sempre pela qualidade e pela agilidade no retorno dos resultados para que sejam oportunos e colaborem na quebra da cadeia de transmissão do vírus.

“Este é um momento de enaltecer todos os servidores e colaboradores do Lacen-TO, nas unidades de Palmas e Araguaína, por esse engajamento, compromisso, empenho e serviço prestado à nossa população”, pontuou a diretora Jucimária Dantas.