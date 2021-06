Sem novos óbitos em Palmas, 34 novos casos de Covid-19 são confirmados nesta segunda, 28

A capital do Tocantins alcança nesta segunda-feira, 28, um total de 44.916 casos acumulados de Covid-19, desde o início da pandemia até o domingo, 27 de junho de 2021. O acumulado foi atualizado com 34 novos casos registrados nesta última edição do Boletim Epidemiológico nº 466, emitido da Secretaria Municipal da Saúde (Semus).

Todos os novos casos, 25 mulheres e nove homens, já aderiram ao isolamento domiciliar. Ainda segundo o boletim, a rotina de investigação fechada no último dia 27 de junho considerou 163 exames laboratoriais. Não há novos óbitos em função da doença na Capital. A taxa de letalidade da doença está em 1,29%.

Segundo esta última edição do boletim epidemiológico de Palmas, 184.144 notificações para síndrome gripal foram registradas em 468 dias de monitoramento da pandemia em Palmas, 84.608 foram descartados para Covid-19, enquanto 44.916 foram confirmados. Destes, 42.214 casos se encontram recuperados e 2.122 ativos.

Leitos

Considerando o cenário de assistência, há atualmente 175 pacientes hospitalizados em Palmas, em razão da Covid-19. Desse total, 81 (46,3%) são residentes da Capital e 94 são pacientes residentes em outras cidades.

A taxa de ocupação total dos leitos é de 53,8%, entretanto, os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão com ocupação de 79,1%, sendo 90,9% na rede pública e 71,2% na rede privada (adultos). Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região Sul 18,8% dos leitos de estabilização exclusivos para Covid-19 estão ocupados, enquanto na UPA Norte, a taxa de ocupação era de 9,7%.

Para ter acesso à íntegra do último boletim, clique aqui.

Vacinômetro

O vacinômetro de Palmas aponta que 99.290 doses das vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas na Capital, sendo 77.667 referentes à primeira aplicação e 21.623 referentes à segunda aplicação.

Com a introdução do imunizante de dose única, no último sábado, 26 de junho, Palmas subiu de 10 para 11% da população elegível completamente imunizada contra a Covid-19.

Na tarde desta segunda-feira, 28, a Semus inicia o atendimento para pessoas de 52 anos sem comorbidades. Além dos grupos prioritários já em andamento, a Semus passa a vacinar nesta data caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo urbano, trabalhadores do transporte escolar, trabalhadores do segmento de limpeza urbana, moradores de rua e privados de liberdade (estes com busca ativa e in loco nas unidades prisionais, respectivamente).

Para acompanhar a evolução da imunização contra a Covid-19 em Palmas ou agendar sua vacinação, acesse o site Vacina Já.