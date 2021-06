Porto: Prefeitura entrega UTI móvel à Saúde e carro modelo SPIN para demandas da assistência social

…

Matéria: Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Porto Nacional

Nesta segunda-feira, 28, a Prefeitura de Porto Nacional entregou dois veículos à comunidade, uma UTI Móvel destinada à saúde e um carro do modelo SPIN para atender as demandas da assistência social.

A UTI móvel, categoria D, está equipada de acordo com as exigências médicas. Será usada para atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de acompanhamento médico intensivo. O veículo, no valor de R$ 247 mil, foi adquirido com auxílio do Senador Eduardo Gomes.

Já o automóvel do modelo SPIN, com capacidade para sete lugares, é designado para atender demandas da secretaria de assistência social. Foi adquirido no valor de R$107.990, por meio da emenda parlamentar protocolada pelo Deputado Federal Vicentinho Júnior.

Durante a entrega, o prefeito Ronivon Maciel falou sobre a importância da aquisição desses bens que salvarão vidas da comunidade de Porto Nacional, distritos e cidades circunvizinhas .

“É um momento especial e de agradecimento aos esforços e dedicação de representantes e da gestão municipal de entregar esses dois veículos. Quero priorizar o trabalho dos servidores da administração, assistência social e saúde, também dos vereadores que foram à Brasília para lutar pela nossa cidade”, disse o prefeito.

O prefeito ainda elogiou o empenho dos líderes políticos, o Senador Eduardo Gomes e o Deputado Federal, Vicentinho Júnior, que, segundo ele, não medem esforços para atender as necessidades do estado do Tocantins, em especial da cidade de Porto Nacional.

A Secretária de Saúde, Lorena Martins, agradeceu a assistência municipal, com a entrega da UTI Móvel. “Um momento histórico, nossa saúde só avança pois vai ao encontro de uma saúde humanizada”, frisou a secretária.

Na solenidade, a Secretária de Assistência Social, Keila Viana, reconheceu o trabalho do Deputado Federal, Vicentinho Júnior, por compreender o valor do veículo para a proteção básica.

“O veículo servirá para os serviços dos Núcleos de Assistência Social (NAS) e aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), onde esses lugares previnem as vulnerabilidades das pessoas”, explicou a secretária.

Participaram da cerimônia autoridades, representantes políticos e secretários municipais. O evento foi realizado na Secretaria Municipal de Saúde, obedecendo as medidas de protocolos sanitários contra disseminação da Covid-19.