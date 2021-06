Fim de semana é marcado por fiscalização das medidas de segurança nas praias da Capital

A operação integrada das forças de segurança, intensificada no último no final de semana, em cumprimento às medidas de combate à Covid-19, realizou rondas ostensivas e educativas com abordagens aos comerciantes e banhistas nas praias da Capital. Durante as ações do plantão noturno no domingo, 27, os fiscais atenderam denúncias e flagraram vários estabelecimentos operando fora do horário permitido e promovendo aglomerações de pessoas.

No sábado e domingo, nos períodos matutino e vespertino, as atividades da fiscalização ostensivas e educativas foram executadas nas praias da Graciosa, do Prata, das Arnos, do Caju e dos Buritis. Nas ações coordenadas pela Vigilância Sanitária Municipal (Visa) foram passadas orientações aos comerciantes dos segmentos de quiosques e vendedores ambulantes sobre os cuidados com manipulação dos alimentos e dos protocolos sanitários de higienização contra o vírus.

Mesmo com o decreto que está em vigor, proibindo o uso das faixas de areia das praias da Capital, os fiscais alertaram os banhistas sobre a necessidade de seguirem as medidas de prevenção e segurança como o uso de máscara de proteção e o distanciamento social. O monitoramento teve como intuito conscientizar o público presente dos riscos da exposição para a contaminação da Covid-19.

Operação noturna

Já durante os trabalhos noturnos no domingo, coordenados em conjunto com as equipes da fiscalização de Obras e Posturas e da Visa, com o apoio das demais forças de segurança, os fiscais atenderam diversas denúncias de irregularidades. As ações resultaram na aplicação de três autos de infração e seis notificações, todos em comércios abertos após as 22 horas, com mesas e cadeiras expostas. A equipe da Visa registrou dois termos de visitas fiscais com orientação nos empreendimentos vistoriados.

Ação conjunta

Os trabalhos são comandados pela diretoria de Fiscalização Urbana da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedusr), em conjunto com as equipes da Vigilância Sanitária e de Obras e Posturas, além do apoio operacional dos agentes de Trânsito e Transporte, Guarda Metropolitana de Palmas, Polícia Militar (PM), Polícia Civil, Grupo de Operações Táticas Especiais (Gote), Corpo de Bombeiros Militar, equipe da Cidadania e Justiça, do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran-TO) e o Procon -TO.