Seisp conclui paisagismo do Arraiá da Capital e faz limpeza de áreas verdes nesta quarta, 22

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) está realizando os últimos acabamentos no paisagismo do 30º Arraiá da Capital, tradicional evento junino da Capital cuja principal atração é o concurso de quadrilhas de Palmas, que começa nesta quarta-feira, 22, e segue até domingo, 26.

Além desse trabalho pontual de paisagismo, a Seisp está com equipes trabalhando nesta quarta na limpeza de áreas públicas com roço costal e com tratores nos seguintes locais: Estádio Nilton Santos, Av. LO-25, Arso 53 (507 Sul), cruzamento da Av. NS-08 com Av. JK, cruzamento da Av. NS-03 com LO-05, Av. Teotônio Segurado, Jardim das Araras I e II e trechos da marginal TO-050, Arse 13 (108 Sul), Arso 45 (411 Sul), Arse 33 (308 Sul), Av. NS-10, Av. LO-11, ACSU-NO 70 (601 Norte), ACSU-NE 50 (402 Norte), Av. Teotônio Segurado, Santa Fé, Irmã Dulce, Jardim Aeroporto, Sol Nascente e Santa Bárbara.

Também há serviço de varrição e capina de áreas públicas nas avenidas NS-02, NS-04 e LO-15.

A equipe de manutenção de praças atende o distrito de Taquaruçu e a quadra Arse 14 (110 Sul). A limpeza com rastelamento (recolhimento de folhas secas) acontece no cruzamento da Av. NS-02 com a LO-11, na Av. JK e n o cruzamento da Av. NS-01 com a LO-03. Na Av. JK haverá também manutenção de gramados com trator cortador de grama (giro zero).

Sugestões e pedidos relativos à programação acima, que é atualizada diariamente pela Seisp, podem ser feitos pelos telefones (63) 3212- 7417 e 3212-7426 das 8 às 19 horas.