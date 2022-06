10ª edição do programa da prefeitura de Porto Nacional “Saúde em movimento” chega ao assentamento Matança nesta quinta-feira, 23

Após atender a população do Assentamento Móia, localizado no distrito de Luzimangues, a 10ª edição do projeto “Saúde em Movimento”, acontecerá no Assentamento Matança, zona rural de Porto Nacional. A ação, que tem como principal objetivo levar saúde para a população mais distante da cidade, conta atualmente com uma Unidade Móvel de Saúde equipada e com profissionais qualificados como médicos (clínico geral), enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas e técnicos em saúde bucal, que realizam atendimentos mensais nas comunidades.

Além disso, houve a ampliação dos serviços com a inclusão de profissionais da fisioterapia e nutrição, bem como de educação em saúde – prevenção e promoção, exames e testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite, Glicemia e Gravidez.

Para a secretária municipal da Saúde, Lorena Martins, levar um atendimento diferenciado e de qualidade para a comunidade da zona rural é essencial, “É com o coração cheio de alegria que estamos chegando ao Assentamento Matança, para levar a comunidade rural, atendimento de qualidade e humanizado reforçando e potencializando sempre os serviços e atendimentos da Prefeitura de Porto Nacional”, disse a secretária.

Por: Mychelle Tauane

Secretaria Municipal da Comunicação