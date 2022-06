Arraiá da Capital: Ambulantes sorteados recebem kits de identificação

Os 32 ambulantes sorteados para trabalhar no 30º Arraiá da Capital receberam da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem) kits contendo camiseta e avental com identificação do evento, máscara e toucas. A entrega aconteceu nessa terça feira, 21, na arena da maior festança do São João do Tocantins, no estacionamento do Estádio Nilton Santos.

Serão cinco dias de muito forró, alegria e muita animação, iniciando nesta quarta-feira, 22, a partir das 19 horas, e seguindo até domingo, 26. E como não poderia faltar as tradicionais delícias de festa junina, as vagas sorteadas aos ambulantes foram distribuídas por áreas de atuação, como pipoca, salgados, carnes na chapa, paçocas, bebidas, contemplando a praça de alimentação, arquibancada e food trucks.

Todos os ambulantes participaram de palestra de boas práticas de manipulação de alimentos, no último dia 15, na Casa do Empreendedor. Mas durante a festa, fiscais da Vigilância Sanitária farão fiscalização no local, para verificar se as boas práticas estão sendo seguidas. Servidores da Sedem também estarão no local para dar todo o suporte necessário aos comerciantes.