Segunda etapa de obras do CAF investirá R$ 28 milhões na região Sul de Palmas

Foi concluída a concorrência pública para execução da segunda etapa do Programa de Requalificação Urbana de Palmas, que recebe financiamento do Banco do Desenvolvimento da América Latina (CAF). Inicialmente orçadas em cerca de R$ 33 milhões, as propostas vencedoras definiram em R$ 28.757.051,45 o valor final para a infraestrutura viária para os setores Santa Fé, Morada do Sol, Morada do Sol I e Morada do Sol III (veja descrição dos lotes abaixo).

Lote 01 – Execução de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização viária e calçadas acessíveis do Setor Santa Fé

Empresa vencedora: EB Infra Construções LTDA

Valor: R$ 16.033.934,68

Lote 02 – Execução de terraplanagem, pavimentação asfáltica e drenagem pluvial do Setor Morada do Sol, Morada do Sol I e III

Empresa vencedora: CMN – Construtora Meio Norte LTDA

Valor: R$ 12.723.116,77

A licitação foi feita sob responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp). Como já foram cumpridas todas as etapas recursais, o próximo passo será a assinatura dos contratos e emissão de ordem de serviço em data a ser divulgada posteriormente. A previsão é de que as obras sejam iniciadas no fim do período chuvoso. O resultado final pode ser conferido no Diário Oficial do Município (DOM) de segunda-feira, 17.

Primeira etapa

O Programa de Requalificação Urbana de Palmas iniciou em 2020 obras que levaram rede de drenagem, pavimentação e acessibilidade ao Jardim Taquari, Arnes 54 e 64 (408 e 508 Norte), quadras industriais ASR-SE 85 (812 Sul), ASR-SE 25 (212 Sul), ASR-SE 15 (112 Sul) e ASR-SE 25 (212 Sul) e importantes avenidas da Capital como a LO-04, NS-08 e NS-10. O investimento da primeira etapa é da ordem de R$ 125 milhões.