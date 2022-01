Cursistas da Fesp terão que comprovar vacinação contra Covid-19

O cronograma de cursos 2022 da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp) será aberto na próxima quinta-feira, 20, com a capacitação para os servidores da Rede Municipal de Saúde sobre ‘Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico (Atemb)’. Para participar, é indispensável a comprovação da vacinação contra a Covid-19, conforme prevê o Decreto N⁰ 2.137.

O curso, realizado em parceria com a Secretaria da Saúde (Semus), acontecerá das 8 às 18h, no auditório da Fesp. Para adentrar no local, o cursista deverá estar munido de cartão de vacina, seja ele físico ou digital (ConectSUS), contendo o registro das doses aplicadas, conforme cronograma vacinal. A medida é válida para público interno e externo e, conforme a gestão, o objetivo é proteger tanto os próprios servidores como a economia.

Servidores municipais

Os servidores públicos municipais têm até sexta-feira, 21, para comprovar a vacinação. Na Fesp, o servidor/bolsista deve encaminhar o arquivo de comprovação para o e-mail: rh.fesp@gmail.com e aguardar a resposta de recebido ou entregar pessoalmente no setor de Recursos Humanos (RH), em horário comercial.

“Como a capacitação será exclusiva para servidores municipais da Saúde, presume-se que todos já estejam vacinados. Iremos adotar, ainda, todas as medidas sanitárias necessárias como uso obrigatório de máscaras; álcool a 70%; e aqueles que apresentarem sintomas de gripe não poderão participar do curso”, explicou a presidente da Fesp, Marttha Ramos.

Saiba mais

A Prefeitura de Palmas adotou a obrigatoriedade da comprovação de vacinação contra a Covid-19 para o ingresso e a permanência do público interno e externo nos órgãos e entidades da Administração do Município de Palmas. A medida consta no Decreto Nº 2.137, publicado na edição do dia 13 de janeiro do Diário Oficial do Município (DOM). Saiba mais no link.