Secretários da Educação visitam instalações de novas unidades educacionais da rede de ensino

Em sequência ao ciclo de visitas às escolas da rede municipal de ensino da Capital, para ver de perto a realidade da comunidade escolar, os gestores da educação, professor Fábio Chaves, Diogo Vinícius e Maria Antonia Almeida, passaram esta quarta-feira, 25, em quatro unidades educacionais, sendo elas, o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Sementes do Amanhã, situada na Arne 61; Escola de Tempo Integral (ETI) Cora Coralina (Arno 71), Escola Municipal Luiz Gonzaga (Arno 61), e na obra do Cmei Terezinha Alves Evangelista, localizada Arse 142.

A primeira parada foi nas instalações que estão sendo construídas para receber o Cmei Terezinha Alves. Lá, a equipe pôde conferir os espaços e em qual etapa a obra está. Na sequência, os gestores seguiram para o Cmei Sementes do Amanhã, visando ouvirem da gestão escolar as principais demandas da unidade.

A diretora do Cmei Sementes do Amanhã, Fátima Albuquerque, avalia que a visita dos secretários e dos profissionais que compõem a equipe da Semed motivou positivamente toda a unidade escolar, trazendo um momento rico de escuta e diálogo. “Aqui eles puderam conhecer o Cmei, nossa estrutura física, situação financeira, bem como a identidade da nossa instituição, assim como nossa proposta pedagógica. Nos sentimos contemplados e felizes com os diálogos, orientações e elogios ao Sementes do Amanhã”, revelou a diretora.

Na ETI Cora Coralina, onde foram recebidos pelos educadores que atuam na unidade, a equipe da Semed entrou nas salas de aulas e percorreu pelos espaços interativos que a escola oferece. Na oportunidade, a diretora Eugirlene Pinheiro apresentou as últimas reformas e benfeitorias realizadas na escola, dentre elas a reforma da quadra poliesportiva e construção de salas de aula, banheiros e vestiários.

A condução da visita na Escola Luiz Gonzaga foi guiada pela diretora Michelle Morais Domingos, que apresentou os espaços da unidade e a dinâmica de atendimento aos alunos. Michelle também elencou algumas prioridades de reformas e ampliação da estrutura para atender melhor as atividades desenvolvidas na escola.

Depois de várias visitas às escolas, o professor Fábio Chaves avalia como super positivo e fundamental tirar um tempo para estar nas unidades, com tempo para ouvir e interagir com a comunidade escolar. “Com a escuta ativa e indo de escola em escola, conversando com cada equipe gestora, professores, alunos e até familiares, conseguimos entender e visualizar a realidade de cada uma das nossas escolas”, observou, acrescentando que a intenção é ouvir as demandas tanto da gestão escolar quanto dos educadores e alunos.

O secretário executivo Diogo Vinícius destacou a robustez das atividades de aprendizagem que as escolas desenvolvem. “A grande maioria das nossas escolas dispõe de uma estrutura moderna, onde benfeitorias são realizadas constantemente, mas é de encher os olhos, o envolvimento e a dedicação que os educadores da rede têm com seus alunos”, observou o gestor.

Texto: Semed/Palmas

Edição: Secom