Lançamento de livro e oficina de escrita criativa marcam 27ª Roda Literária, que acontece na quarta-feira, 1

A vontade de escrever nem sempre vem acompanhada de muitas ideias, excelentes desfechos e personagens incríveis. O processo da escrita pode ser longo e difícil, podendo até desestimular um grande autor. Com vistas a ajudar a sair da folha em branco, fazer o escritor rabiscar e se desprender de amarras é que a escritora e jornalista Andreia M. Rocha lança o e-book “Bloco de Noias”. O lançamento da obra acontece no dia 1º de novembro, na 27ª edição da Roda Literária, às 19 horas, no Núcleo Integrado de Literatura e Artes do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho.

Em “Bloco de Noias”, os leitores são estimulados a enxergar a vida de uma forma mais contemplativa, aguçando a inspiração e a criatividade. A autora elaborou mais de 50 atividades semanais, no intuito de levar o leitor a executar uma por semana. Com essa quantidade, tem-se, ao todo, um ano de exercícios de escrita criativa na palma da mão. Essas atividades incluem ainda desafios de linguagem, para auxiliar a ampliar o vocabulário de forma divertida e curiosa.

Oficina de escrita criativa

Durante o evento, a autora irá praticar a escrita criativa, com os participantes, usando algumas das atividades do seu livro. A oficina ainda oferecerá insights sobre escrita criativa, dicas para estimular a criatividade e uma oportunidade para os participantes explorarem essas atividades juntos, discutindo cada uma delas.

“Bloco de Noias” é um trocadilho com o já comum Bloco de Notas, e a obra surgiu de um hábito da autora de anotar ideias, inspirações e “noias” em meio a seu cotidiano. Há muitos anos, eram os caderninhos, bloquinhos de papel. Já em tempos mais tecnológicos, são anotações em dispositivos digitais, como celular. “Não quis escrever mais um livro com fórmulas de escrita criativa. Meu objetivo é o de indicar caminhos comuns e vivências diárias que podem perfeitamente ser fontes poderosas para qualquer pessoa conseguir ter uma ideia. O cotidiano é uma represa e eu mostro como podemos abrir as comportas e deixar fluir”, declarou a autora.

O evento contará com a mediação da jornalista Iara Cruz. Ela é mestre em Gestão de Políticas Públicas e graduada em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo e em Letras. Sua experiência e conhecimento a habilitaram a ser uma facilitadora qualificada para discutir o livro e o processo criativo de escrita.

Serviço

O quê: Lançamento do e-book “Bloco de Noias” de Andreia M. Rocha

Quando: 1º de novembro, às 19 horas

Onde: Núcleo Integrado de Literatura e Artes