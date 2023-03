Secretário-chefe da Casa Civil, Deocleciano Gomes, recebe presidente do Serviço Geológico do Brasil

O secretário-chefe da Casa Civil, Deocleciano Gomes, recebeu na tarde desta terça-feira, 21, o presidente do Serviço Geológico do Brasil (SGB), Cassiano Alves, para tratar sobre o apoio do Governo do Tocantins na implantação do Núcleo do órgão em Palmas. A unidade será inaugurada nesta quarta-feira, 22, e funcionará no mesmo prédio da Agência Tocantinense de Saneamento (ATS).

O secretário Deocleciano Gomes destacou a orientação do governador Wanderlei Barbosa na parceria com o SGB para a exploração do potencial tocantinense na área da mineração. “O potencial do Estado na área de mineração é uma constatação crescente e agora, com o reforço desta parceria com um órgão do Governo Federal, certamente a gente vai organizar melhor esse trabalho. Percebemos uma possibilidade grande de crescimento em termos de estudo e potencial, crescimento ordenado e dentro da perspectiva de sustentabilidade, além de crescimento da arrecadação”, destacou.

Ao agradecer o apoio do Governo do Tocantins, o presidente do SGB, Cassiano Alves, adiantou que o SGB vai investir R$ 6 milhões para realizar o mapeamento geológico do Estado, em parceria com a gestão estadual. “É um avanço para o Serviço Geológico do Brasil poder ter essa unidade com o propósito de abrir as portas para o mercado. Então temos a perspectiva de gerar oportunidades no mercado no segmento de mineração e também para o Governo do Tocantins”, pontuou.

