Presidente da Aleto abre ano letivo da Escola do Legislativo na quinta-feira

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), Amélio Cayres (Republicanos), abre oficialmente na próxima quinta-feira, 23, o ano letivo da Escola do Legislativo. A abertura contará com uma aula inaugural, agendada para as 15 horas, no auditório da Casa, no subsolo.

Amélio Cayres convida os demais parlamentares, servidores e alunos da Escola. Segundo ele, é um momento importante no calendário de eventos da Aleto, uma vez que marca o início de novas oportunidades para treinamentos e aperfeiçoamentos de um público diversificado.

O diretor da Escola, Rawlinson dos Santos Silva, adiantou que a grade de cursos a serem ofertados terá boas surpresas, a partir deste ano. Segundo ele, para alguns cursos terá que haver aumento da oferta, como forma de atender a alta demanda.

“A oferta de cursos e treinamentos foi elaborada a partir de pesquisa realizada junto aos funcionários [da Casa], em observação às demandas anteriores e às exigências do cenário atual, vivenciado no Tocantins”, destacou.