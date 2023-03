Segurança no campo será discutida em audiências públicas em todo o Estado

Criar novas Delegacias Especializadas de Combates aos Crimes Rurais (Deleagros), Estruturá-las e aumentar o número de policiais com atuação nesta área. Esses e outros temas serão discutidos em audiências públicas em todas as regiões do Tocantins. O anúncio foi feito durante audiência pública, realizada nesta quinta-feira, 16, em Pium, pelos deputados estaduais Nilton Franco (Republicanos), Moisemar Marinho (PSB) e Aldair Costa (Gipão), do PL, todos membros da Comissão de Segurança Pública.

Policial civil e presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, o deputado Moisemar Marinho disse que as discussões sobre o tema – em todo o Estado – são fundamentais, em função do aumento da criminalidade no meio rural. “Vamos levar esse debate para todas as regiões do Tocantins, com vistas a fortalecer os órgãos de Segurança do Estado e combater as práticas de crimes no âmbito rural, como furtos de gado de defensivos e implementos agrícolas”, garantiu.

Autor do requerimento que resultou na primeira audiência pública, em Pium, Nilton Franco destacou a importância de ouvir a população dos municípios do Vale do Araguaia e de todo Tocantins. “Os crimes rurais estão aumentando dia após dia, levando insegurança ao homem do campo. Precisamos enfrentar esse problema e vamos fazer isso ouvindo a população, sobretudo os produtores rurais, diretamente atingidos por esses criminosos”, disse, destacando que a participação da sociedade e dos órgãos de segurança, Ministério Público e Judiciário é imprescindível.

Deleagro

Criada em maio do ano passado, a Deleagro é resultado de demandas apresentadas por produtores rurais da região do Vale do Araguaia, liderados por Nilton Franco. Atualmente a Delegacia funciona no complexo da Cidade da Polícia em Palmas e atua na circunscrição das regionais de Palmas, Paraíso e Porto Nacional, podendo, excepcionalmente, vir a atuar em todo o território do Tocantins.

De acordo com informações da Secretaria de Estado da Comunicação (Secom-TO), o objetivo da Deleagro é combater os crimes mais complexos pertinentes às atividades agropecuárias, tendo como competências a repressão aos crimes patrimoniais relacionados aos bens constituídos por animais selvagens, domesticados ou domésticos, bem como demais crimes patrimoniais relacionados à atividade rural, subtração de insumos, defensivos e máquinas agrícolas, entre outros, além prestar apoio às demais unidades policiais na apuração dos delitos contra o Agronegócio.

Efetivo

Durante as discussões, em Pium, ficou claro que o efetivo – um delegado e três policiais civis – é insuficiente para atender a demanda. Uma das possíveis soluções seria a realização de concurso para a Polícia Civil, demanda já apresentada por Moisemar Marinho, por meio de requerimento, aprovado recentemente pelo plenário. No documento, o parlamentar solicita mil novas vagas para Segurança Pública.

PM

De acordo com Nilton Franco, além do aumento do efetivo da Polícia Civil, a segurança no campo contará também com o aumento do policiamento ostensivo – realizado pela Polícia Militar. “Pelo menos 120 policiais estão participando de um curso em Araguaína para reforçar as patrulhas rurais em todo o Estado”, explicou.

Participantes

Além das autoridades já citadas, participaram da audiência pública em Pium, o secretário de Estado da Agricultura, Jaime Café, prefeitos, vereadores, produtores rurais, policiais civis e militares e lideranças políticas de locais e regionais.