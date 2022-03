Secretaria Municipal realiza visita técnica no Projeto de Assentamento Bom Sucesso

Por: Nadya Mayara | Secom/Prefeitura de Porto Nacional

07/03/2022 – Publicado às 03:14

Com o objetivo de orientar os moradores da zona rural do Projeto de Assentamento Bom Sucesso, em como proceder no momento da retirada do solo para ser encaminhado a análise laboratorial, nesta sexta-feira, 04, a equipe técnica da Secretaria Municipal da Infraestrutura, Agricultura e Desenvolvimento Urbano, esteve na região do Projeto de Assentamento Bom Sucesso. A visita ao local atendeu a pedido dos produtores, que na ocasião observaram atentamente as demonstrações do processo correto de coleta do solo.

A demonstração foi feita na área do Senhor Manoel Cândido da Silva, morador do Assentamento, que já está com a área de sua propriedade gradeada e preparada para o plantio de milho.

A engenheira agrônoma Karuline Holdefer, explicou o passo a passo do para coletar de forma correta o solo. “Para facilitar o trabalho a área deve ser dividida em talhões ou glebas, após deve-se percorrer a área escolhida em ziguezague e coletar 3 sub-amostras por gleba homogênea para compor uma amostra final. É importante que em cada ponto, sejam limpos os detritos e restos de cultura. Deve-se evitar pontos próximos a cupins, formigueiros, casas, estradas, currais, estrume de animais, depósitos de adubo, calcário ou manchas de solo. As amostras podem ser coletadas com trado, enxadão ou cavadeira, e em uma profundidade de 20 cm”, pontuou.

Estiveram presentes na visita a Engenheira Agrônoma Karuline Holdefer, o Zootecnista, Thiago Henrique e a Estagiária de Engenharia Agronômica, Bruna Gonçalves.