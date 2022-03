Reunião entre Prefeitura e comerciantes trata da construção do Polo Multissetorial de Porto Nacional

Por Nadya Mayara | Secom/Prefeitura de Porto Nacional

Objetivando sanar dúvidas a respeito da construção do Polo Multissetorial de Porto Nacional, e esclarecer pontos importantes em relação a documentação necessária para concorrer a uma das 192 áreas, segmentos que serão permitidos, dentre outras especificidades foram discutidas na noite desta sexta-feira, 4, em reunião que contou com a presença de dezenas de prestadores de serviços. O encontro foi realizado no Anexo ll da prefeitura municipal.

O superintendente municipal de convênios, Fábio de Souza, e o presidente da comissão de licitação, Wilington Teixeira, responderam aos questionamentos dos presentes acerca deste grande projeto que trará ainda mais progresso para Porto Nacional. Fábio de Souza explicou que o projeto contemplará prestadores de serviços das áreas de marcenaria, mecânica, serralheria e afins. Além disso falou sobre o período que os beneficiados terão para erguer as edificações no local que a princípio é de 1 ano.

Sobre esses pontos que foram amplamente debatidos e questionados durante a reunião, o prefeito e a equipe técnica se comprometeram a argumentar com representantes da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), sobre a possibilidade do aumento do prazo para construção, bem como da ampliação de áreas de serviços contempladas.

Foi entregue a todos uma cópia contendo a lista de todos os documentos que serão necessários para concorrer. O gestor municipal disse que o objetivo dessa ação foi garantir que todos possam em tempo hábil se adiantar e resolver pendências que possam impedi-los de participar após a divulgação do edital.

Por fim, o prefeito comentou sobre a importância deste projeto para o município: “Estamos tendo a oportunidade de efetivar esse sonho que já é uma demanda antiga da população, mais empregos e desenvolvimento serão gerados, consequentemente acarretando em maior qualidade de vida. Estamos empenhados em tirar esse sonho do papel, e assim oferecer aos trabalhadores um local com infraestrutura adequada para desenvolverem suas atividades”, pontuou.

Presenças

Prefeito, Ronivon Maciel, secretário de desenvolvimento econômico e empreendedorismo, Agamenon Abreu de Oliveira, secretário municipal da administração, Emivaldo Pires, secretário de governo, Silvaney Rabelo, vereador, Firmino Rocha, superintendente de convênios, Fábio Souza, presidente da comissão de licitação, Wilington Teixeira.