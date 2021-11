Secretaria Extraordinária de Assuntos Parlamentares passa a ser Secretaria de Representação em Brasília

O governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, editou a Medida Provisória (MP) n° 21, alterando a nomenclatura da atual Secretaria Extraordinária de Assuntos Parlamentares para Secretaria Extraordinária de Representação em Brasília. A MP que será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), edição desta sexta-feira, 19, altera ainda a nomenclatura do cargo de Assessor de Assuntos Parlamentares I, para Assessoria de Representação em Brasília.

A pasta permanecerá vinculada à Secretaria Executiva da Governadoria. A denominação dos ocupantes desses cargos será Secretário Extraordinário de Representação em Brasília e Assessor de Representação em Brasília, ficando mantidos os símbolos, os quantitativos e seus atuais ocupantes.

Darci Coelho permanece como titular da pasta e terá a missão de não só desempenhar as atividades inerentes aos assuntos parlamentares, mas também a de representar o Estado em Brasília, mantendo o diálogo com agentes políticos, poderes e entidades.

A MP será encaminhada para a Assembleia Legislativa na próxima segunda-feira, 22, e assim que aprovada, será transformada em lei.